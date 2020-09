VfL Wolfsburg oder Desna Chernihiv: Noch bevor der FC St.Gallen in der Europa League debütiert, stehen bereits die nächsten möglichen Gegner fest

Abenteuer Europa League: Der FCSG trifft in der Qualifikation als erstes auf AEK Athen

In der 3. Qualifikationsrunde zur Europa League trifft der FC St.Gallen auf AEK Athen. Das Abenteuer Europa beginnt für die Espen zuhause am 24. September. Davor startet der FCSG am 20. September im Kybunpark gegen Sion in die Meisterschaft.