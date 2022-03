Ukraine-Krieg 187’900 Franken sind das Ziel: Der FC St.Gallen startet eine Spendenaktion für ukrainische Kinder Das Spiel gegen den FC Luzern nehmen die Ostschweizer zum Anlass, mit dem Hilfswerk «Save the Children» jene zu unterstützen, die im Ukraine-Krieg besonders hilflos sind: Die Kinder. Bis Sonntag will man gemeinsam mit den Fans 187'900 Franken zusammenbringen.

Im Kreis stehen für Unicef und gegen den Krieg: Der FC St.Gallen vor dem Spiel gegen den FC Zürich am 12. März. Bild: Marc Schumacher/Freshfocus

Es sind es klare Worte, die in der Pressemitteilung des FC St.Gallen am frühen Mittwochmorgen ins Mailfach flattern, als er von hunderttausenden Familien, die auf der Flucht sind und von 7,5 Millionen Kindern in Not spricht. «Weltweit wachsen über 450 Millionen Kinder in Kriegsgebieten auf – jeder Krieg ist ein Krieg gegen Kinder.»

Nun wählt der FC St.Gallen einen aktiven Weg, wie er das Leid dieser Kinder aus der Ukraine zwar nicht verhindern, aber vielleicht etwas lindern kann. Wenngleich man sich im Kybunpark bewusst ist, die soziale Verantwortung primär in der Region wahrzunehmen: «Doch in der aktuellen Situation ist ein weiterer Horizont gefragt.»

FC St.Gallen macht den Anfang mit 30'000 Franken

Deshalb spannt der FC St.Gallen mit der karitativen Organisation «Save the Children Schweiz» zusammen, die sich hierzulande wie weltweit für den Schutz und die Rechte der Kinder einsetzt. Ein Teil der finanziellen Hilfe soll auch ins Pestalozzi-Kinderdorf in Trogen fliessen, wo Mittel für die Betreuung der Flüchtlinge aus der Ukraine gut gebraucht werden können.

Bestreben wird es sein, bis diesen Sonntag und dem Beginn der Nationalmannschaftspause 187'900 Franken zu sammeln. Der FC St.Gallen startet die Spendenaktion für die notleidenden Kinder der Ukraine mit der Einlage von 30'000 Franken. Dazu gibt es verschiedene Aktionen ums samstägliche Heimspiel gegen den FC Luzern, wie das ambitionierte Ziel gemeinsam mit dem Anhang zu erreichen ist: