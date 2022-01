Transferticker Vom FC Basel in die Ostschweiz? Der FCSG arbeitet an einem Transfer von Julian von Moos Mit dem Auftakt in die Vorbereitung für die Rückrunde machen natürlich auch Gerüchte um Zu- und Abgänge die Runde. Eines davon: Julian von Moos stösst vom FC Basel leihweise zum FCSG.

November 2020: Der Basler Julian Von Moos im Zweikampf mit St.Gallens Alessandro Kräuchi. Bild: Benjamin Manser

Der erste Zuzug des FC St.Gallen könnte bald offizialisiert werden. Offenbar sind die Ostschweizer zum wiederholten Mal an Julian von Moos interessiert, der soeben seine leihweise, wenig erfolgreiche Übung bei Vitesse Arnheim abgebrochen hat und zum FC Basel zurückgekehrt ist. Der Klub vom Rheinknie scheint selbst keine Verwendung mehr für den 20-Jährigen zu haben, der dort noch einen Vertrag bis 2023 besitzt.

Von Moos würde exakt ins Beuteschema der Ostschweizer passen. Früh zu einem Klub mit klangvollem Namen gewechselt, dort nicht wie erhofft reüssiert und wenig später zwischen Stuhl und Bank gefallen. Und nun der berühmte Schritt zurück, um wieder in die Spur zu finden. St.Gallen soll den Flügel zuerst leihweise verpflichten und zudem offenbar eine Kaufoption besitzen.

Für den Nachwuchsinternationalen wäre es eine Rückkehr, gehörte der Ostschweizer doch einst dem Future Champs Ostschweiz an. Damals war die Durchlässigkeit des Nachwuchsprojektes aber noch nicht so gegeben, es gab viel Gesprächsstoff, als das Talent im Alter von 15 Jahren dem FC St.Gallen den Rücken kehrte und früh in den Nachwuchs der Grasshoppers wechselte. Und von dort bald einmal zum FC Basel, wo Von Moos nach Auftritten mit der U21 in der ersten Mannschaft bislang zu 20 Teileinsätzen kam, aber noch nie durchgespielt hat. Vor jenen Teileinsätzen war Von Moos vom FC Basel auch schon an den FC Wil verliehen worden.

Und dann gäbe es auch noch Jankewitz

Ist der FCSG an Alexandre Jankewitz interessiert? Bild: Urs Lindt/Freshfocus

Ein anderer Spieler, der zum FC St.Gallen gerüchteweise stossen soll, wegen Coronawirren aber vorerst noch passen muss: YB's zentraler Mittelfeldakteur Alexandre Jankewitz, der erst im vergangenen Sommer von Southhampton zu den Bernern stiess, sich dort aber bislang noch nicht durchsetzen konnte. Er würde von seinem Lebenslauf her ebenfalls dem St.Galler Jagdrevier entsprechen.

Fraglich bleibt dennoch, ob diese beiden möglichen Zuzüge den FC St.Gallen von Jetzt auf Gleich besser machten. Denn das müsste das Ziel sein im Abstiegskampf.