Transferticker Leonhard Münst kommt leihweise vom VfB Stuttgart: Die Transfers des FC St.Gallen in der Sommerpause im Überblick Der FC St.Gallen hat die Vorbereitungen auf die neue Saison begonnen. Haben Sie den Überblick über die Ab- und Zugänge bei den Espen verloren? Hier ist unsere Übersicht.

Zuzüge

Der 19-jährige Leonhard Münst kommt aus dem Nachwuchs des VfB Stuttgart und verstärkt den FC St.Gallen leihweise für eine Saison. Bild: FC St.Gallen

Ein weiterer Transfer für den FC St.Gallen: Der 19-jährige Münst kommt leihweise für eine Saison vom VfB Stuttgart. Er wird beim FC St.Gallen die Nummer 13 tragen. Alain Sutter zum Transfer: «Leonhard Münst ist ein junger Spieler, der über grosses Talent verfügt. Dies zeigt auch die Tatsache, dass der VfB Stuttgart ihn langfristig an den Verein gebunden hat. Münst passt mit seinen Qualitäten sehr gut zu unserem jungen Team und wird unser zentrales Mittelfeld ideal ergänzen.»

Der FC St.Gallen hat vier Spieler aus dem eigenen Nachwuchs in die erste Mannschaft geholt und sie mit Profiverträgen ausgestattet:

David Jacovic (U21, Mittelfeld; bis 30. Juni 2023). Der 20-jährige Kapitän der U21-Mannschaft ist in der Stadt St.Gallen aufgewachsen und ist seit der U11 beim FCSG. Der Mittelfeldspieler kam vergangene Saison zu seinem Super-League-Debüt.

Christian Witzig (U21, Mittelfeld; bis 30. Juni 2023). Der 20-jährige Mittelfeldspieler wechselte 2015 vom FC Münchwilen in den Nachwuchs des FCSG und spielte zuletzt in der U21. Er trainierte schon seit der Winterpause regelmässig mit der ersten Mannschaft.

Patrick Sutter (U21, Mittelfeld; bis 30. Juni 2022). Der 22-jährige Rheintaler kam 2014 vom FC Rheineck in den Nachwuchs des FCSG und spielte seit der Saison 2017/18 in der U21. In der Rückrunde der Saison 2018/19 lief der Mittelfeldspieler leihweise für die U21 des FC Winterthur auf, die Saison 2019/20 verbrachte er leihweise beim SC Brühl. In der vergangenen Spielzeit kam Sutter zu drei Meisterschaftseinsätzen in der ersten Mannschaft der Espen.

Alessio Besio (U18, Sturm; bis 30. Juni 2023). Der 17-jährige Mittelstürmer spielt seit 2014 im Nachwuchs des FCSG, zuletzt in der U18. Davor war er beim FC Gossau. In der vergangenen Saison kam er im letzten Saisonspiel gegen den Servette FC zu seinem Profidebüt und erzielte sogleich sein erstes Super-League-Tor.

Erste Runden angesetzt Die Swiss Football League hat die ersten Runden der neuen Saison angesetzt. Für den FCSG geht es am Samstag, 24. Juli, 20.30 Uhr, mit einer Auswärtspartie bei Lausanne-Sport los. Das Spiel wird live auf SRF übertragen. In den nächsten Runden treffen die Espen daheim auf Luzern (Sonntag, 1. August, 14.15 Uhr), auswärts auf Lugano (8. August, 14.15 Uhr), daheim auf Sion (Samstag, 21. August, 20.30 Uhr). Zum ganzen Spielplan geht es unter diesem Link.

Gute Nachrichten für die Fans des FC St.Gallen: Der stark umworbene Mittelfeldspieler Lukas Görtler hat seinen Vertrag mit den Espen verlängert. Wie der Klub am Dienstag dem 6. Juli in einer Medienmitteilung schreibt, unterzeichnete der Mittelfeldspieler einen neuen Kontrakt über fünf Jahre bis zum Ende der Saison 2025/26. Die langfristige Fortführung der Zusammenarbeit mit dem Routinier darf für den FC St.Gallen 1879 als Coup gewertet werden, ist es dem Verein doch damit gelungen, einen Schlüsselspieler langfristig zu binden und mit ihm für die kommenden Jahre zu planen. Görtler sagt: «Ich freue mich riesig, langfristig ein Teil des FCSG zu sein. Ich spüre ein grosses Vertrauen und werde in den kommenden Jahren alles versuchen, um meinen Teil zur weiteren erfolgreichen Geschichte des FCSG beizutragen.»

Lukas Görtler und FCSG-Präsident Matthias Hüppi auf dem Dach des Kybunpark. Bild: FC St.Gallen

Ausserdem vermelden die Espen Vertragsverlängerungen mit Verteidiger Nicolas Lüchinger (bis 30. Juni 2025) und Mittelfeldspieler Tim Staubli (bis 30. Juni 2022). Lüchinger treibt gemäss der Medienmitteilung des FCSG parallel dazu seine Trainerausbildung bei Future Champs Ostschweiz voran. Ausserdem hat der FCSG die Leihe von Salifou Diarrassouba bis 30. Juni 2022 verlängert.

Bis 2025 beim FC St.Gallen: Nicolas Lüchinger. Bild: Michel Canonica

Im Test ist der 22-jährige Linksverteidiger Anthony Goelzer. Der Franzose steht noch bis 2023 bei Grasshoppers unter Vertrag.

Des Weiteren haben die beiden Assistenztrainer Boro Kuzmanovic und Orest Shala ihre Verträge jeweils bis zum 15. Juni 2023 verlängert. Neu zum Trainerteam stösst per 1. Juli Simon Falke. Der Spielanalyst hat ebenfalls einen Vertrag bis zum 15. Juni 2023 unterzeichnet. Er kommt von Hertha BSC und ersetzt Eduard Schmidt, der den FCSG in Richtung SC Paderborn verlassen hat.

Im Staff sind ausserdem die Physiotherapeuten Florian Grabner und Andreas Hämmerle nicht mehr dabei. Die Verantwortlichen werden das Physio-Team entsprechend ergänzen. Der Rekrutierungsprozess mit möglichen Kandidaten läuft gemäss Vereinsangaben.

Schon wieder Verstärkung aus Österreich für den FC St.Gallen: Von Red Bull Salzburg stösst der 20-jährige Malier Ousmane Diakité zu den Ostschweizern. Der Akteur, der sowohl im defensiven als auch im zentralen Mittelfeld einsetzbar ist, kommt leihweise bis zum Ende der Saison 2021/22 und erhält das Trikot mit der Nummer 8. Über die weiteren Details des Leihgeschäfts haben die beiden Klubs Stillschweigen vereinbart.

Der 20-jährige Ousmane Diakité begann seine fussballerische Laufbahn bei Yeelen Olympique. 2018 wechselte er zum FC Red Bull Salzburg, absolvierte die Saison 2018/19 beim Farmteam FC Liefering und wurde in der Saison 2019/20 an den SCR Altach ausgeliehen. Nach einer Knieverletzung, die ihn lange ausser Gefecht gesetzt hatte, will er nun beim FC St.Gallen wieder angreifen. Diakité lief ausserdem für die Nachwuchsauswahlen seiner Heimat auf. Mit der U17 erreichte er an der WM 2015 den zweiten Platz.

Zuletzt spielte er für die U20-Auswahl. «Ousmane Diakité ist ein sehr talentierter junger Spieler, der unser Mittelfeld ideal ergänzt. Er ist technisch stark, hat eine gute Übersicht und passt sehr gut zu unserem jungen Team», lässt sich Sportchef Alain Sutter in der Mitteilung zitieren.

Der FC St.Gallen vermeldet die Verpflichtung des 26-jährigen Kärntners Fabian Schubert. Der 1,94-Meter-Mann stösst von Blau-Weiss Linz zu den Espen. Er kommt mit der Referenz von zuletzt 33 Toren in der zweiten österreichischen Liga in die Ostschweiz.

Mit Schubert tätigt der FC St.Gallen seinen ersten Zuzug in diesem Transfersommer. Schubert stösst ablösefrei zu den Ostschweizern, er hat einen Zweijahresvertrag bei den Espen unterschrieben. Sportchef Alain Sutter sagt über Schubert:

«Er hat seine Torjägerqualitäten eindrucksvoll unter Beweis gestellt. Wir freuen uns sehr auf die Zusammenarbeit mit Fabian.»

Bild: pd

Fabian Schubert hatte Blau-Weiss Linz mit seinen Toren zum Aufstieg geschossen – weil das neue Stadion aber noch nicht betriebsbereit ist, verbleibt der Club in der zweithöchsten Liga. Gut denkbar, dass die St.Galler Schubert genau deswegen nun verpflichten konnten: Weil der Mittelstürmer möglicherweise wenig Lust darauf verspürte, eine weitere Saison nur in der zweithöchsten Liga Österreichs zu spielen.

Der FC St.Gallen hat einen weiteren Neuzugang: Vom FC Lausanne-Sport wechselt Isaac Schmidt zur Mannschaft von Cheftrainer Peter Zeidler, wie es in einer Mitteilung heisst. Der Rechtsaussen, der auch im Sturmzentrum spielen kann, hat einen Vertrag bis zum 15. Juni 2023 unterschrieben und erhält das Trikot mit der Nummer 33. Über die Höhe der Transfersumme haben die beiden Klubs Stillschweigen vereinbart.



Isaac Schmidt und FCSG-Sportchef Alain Sutter. Bild: FC St.Gallen

Der 21-jährige gebürtige Lausanner hat beim FC Lausanne-Sport alle Nachwuchsstufen durchlaufen und 2019 einen Profivertrag unterzeichnet. Ausserdem spielte Isaac Schmidt für die Schweizer U20-Nationalmannschaft.

«Isaac Schmidt hat beim FC Lausanne-Sport gezeigt, dass er über grosses Potenzial verfügt. Er passt sehr gut zu unserer Philosophie, junge Spieler zu holen, die sich beim FC St.Gallen 1879 auf höchstem Niveau entwickeln und den nächsten Karriereschritt machen können», sagt Alain Sutter, FCSG-Sportchef.

Fakten zu Isaac Schmidt Geburtsdatum: 7. Dezember 1999 Nationalität:Schweiz Grösse: 1,72 Meter Bisherige Vereine: FC Lausanne-Sport, Team Vaud U21, Team Vaud U18, FC Lausanne-Sport (Nachwuchs)

Michael Kempter und Präsident Matthias Hüppi Bild: PD

Linksverteidiger Michael Kempter stösst zum Team von Trainer Peter Zeidler. Der 26-Jährige hat einen Zweijahresvertrag bis zum Ende der Saison 2022/23 unterschrieben.

Der Linksfuss, der auch im Mittelfeld eingesetzt werden kann, bestritt die vergangene Saison bei Neuchâtel Xamax in der Challenge League und brachte es dabei auf 26 Einsätze. Seine fussballerische Ausbildung absolvierte der ehemalige Nachwuchsinternationale der Schweiz und aktuelle A-Nationalspieler der Philippinen beim FC Zürich.

Bei den Zürchern debütierte er im April 2016 auch in der ersten Mannschaft. Sportchef Alain Sutter lässt sich in der Medienmitteilung so zitieren:

«Nach dem Abgang von Miro Muheim zum Hamburger SV war für uns klar, dass wir uns auf der linken Seite noch verstärken wollten. Mit Michael Kempter haben wir nun einen Spieler gefunden, der mit seinem starken linken Fuss und seiner Fähigkeit, auf mehreren Positionen zu spielen, sehr gut zu uns passt.»

Fakten zu Michael Kempter Geburtsdatum: 12. Januar .1995 Nationalität: Schweiz/Philippinen Grösse: 1,81 Meter Bisherige Vereine: Neuchâtel Xamax, FC Zürich, FC Zürich Nachwuchs

Armin Abaz Bild: PD

Der FC St.Gallen hat den Vertrag mit Armin Abaz verlängert. Der Torhüter unterschrieb einen neuen Kontrakt über ein Jahr bis zum Sommer 2022. Das St.Galler Eigengewächs komplettiert somit das Goalietrio der ersten Mannschaft.

Der 19-jährige Abaz kam im Sommer 2012 zum Nachwuchs des FC St.Gallen und schaffte im Winter der Saison 2019/20 den Sprung in die Profimannschaft. Bisher stand er in fünf Partien im Aufgebot von Cheftrainer Peter Zeidler. «Wir freuen uns sehr über die Vertragsverlängerung mit Armin Abaz. Armin ist ein junger, sehr talentierter Torhüter, und er ist die perfekte Ergänzung für das Goalieteam unserer ersten Mannschaft», so Sportchef Alain Sutter in einer Medienmitteilung.

Da der FC St.Gallen für die kommende Saison nur noch auf drei statt auf vier Torhüter für die erste Mannschaft setzt, wird der Vertrag mit Nico Strübi nicht verlängert.

Abgänge

Linksverteidiger Miro Muheim hat seinen im Sommer 2022 auslaufenden Vertrag beim FC St.Gallen bis 2024 verlängert. Gleichzeitig wechselt der Linksverteidiger leihweise für eine Saison zum Hamburger SV in die zweite deutsche Bundesliga. Im Sommer in einem Jahr können die Norddeutschen Muheim für die kolportierte Summe von 1,5 Millionen Euro verpflichten.

Bild: Keystone

Miro Muheim – er entstammt den Nachwuchsabteilungen des FC Zürich sowie von Chelsea – spielt seit Anfang 2018 für den FCSG. Nach einer schweren Verletzung mauserte sich der gelernte Flügel zu einem der besten Aussenverteidiger der Super League.

Der Franzose Yannis Letard, beim FC St.Gallen in der vergangenen Saison mehr oder weniger ausser Rang und Traktanden gefallen, verlässt die Ostschweiz. Den Franzosen zieht es nach Ablauf seines Vertrags ablösefrei zum Linzer ASK.

Letard war im Sommer 2019 vom VfR Aalen in die Ostschweiz gewechselt. Dort überzeugte er mit seiner Schnelligkeit. Zuletzt war für ihn gegen das Duo Stergiou/Fazliji nur noch schwer anzukommen.

Dem FC St.Gallen ist es nicht gelungen, seinen Angreifer Junior Adamu weiterhin von Red Bull Salzburg auszuleihen. Der 19-Jährige war Mitte Februar, inmitten der Saison, leihweise zu den Ostschweizern gestossen. In 18 Spielen gelangen Adamu acht Tore – offenbar genug, um Besitzerclub Red Bull dazu zu bewegen, den österreichischen Nachwuchsinternationalen zurückzubeordern.

Red Bulls Sportchef Christoph Freund erklärte zum Entscheid:

«Es war eine super Leihe für alle Seiten, und wir freuen uns, dass Junior Adamu in der neuen Saison beim FC Red Bull Salzburg im Kader stehen wird.»

Bild: Freshfocus

Schon seit Monaten war klar gewesen: Der FC St.Gallen würde seinen Captain Jordi Quintillà über das Saisonende hinaus nicht halten können. Den Spanier zieht es zum FC Basel: Er hat am Rheinknie einen Vertrag bis 2024 unterschrieben.

Ade, FCSG: Jordi Quintillà ist nicht länger ein Espe. Bild: Freshfocus

Quintillà hatte während dreier Saisons für den FC St.Gallen gespielt. Insbesondere 2019/20 brillierte der Mittelfeldmann – unter seiner Regie und mit den Toren des Duos Cedric Itten/Ermedi Demirovic stürmten die Espen zum Vizemeistertitel.