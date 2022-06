Transfernews FC St.Gallen: Nein zu Mettler – wechselt Youan nach Schottland? Tendenz ja Derzeit läuft für die Ostschweizer die zweite Vorbereitungswoche auf die Saison. Auch in die Kaderplanung kommt etwas Bewegung.

Élie Youan könnte die Ostschweizer wieder verlassen. Ein Klub der schottischen Liga ist womöglich Thema. Bild: Gian Ehrenzeller/KEYSTONE

Während Neuzugang Randy Schneider nach seinen Ferien nun auch bei den Ostschweizern weilt, muss seit der morgendlichen Übungseinheit von Mittwoch Peter Zeidler auf Jérémy Guillemenot (Fussgelenk) und Jordi Quintillà (Muskelbeschwerden) kurzzeitig verzichten. Für den Trainer dürfte das Duo jedenfalls im samstäglichen Test gegen Thun kaum einsatzfähig sein.

Zudem gibt es Neuigkeiten von der Transferfront. Der 23-jährige Loris Mettler, der eigens beim Coach des FC St. Gallen für ein Probetraining schriftlich angefragt hatte, um sich für ein etwaiges Engagement zu empfehlen, weilt nicht weiter bei den Ostschweizern. Der vertragslose Mittelfeldspieler, der bei Servette ausgebildet wurde und noch im Cup-Viertelfinal mit Carouge gegen St.Gallen auflief, genügte offenbar nicht.

Youan flog offenbar nach Schottland

Ebenfalls nicht mehr im Training ist Thody Élie Youan. Nach der Rückkehr von Mechelen, wohin der 23-jährige, sehr selbstbewusste Franzose ausgeliehen worden war, bekam man als Zaungast fast das Gefühl, die fragile Ehe zwischen Spieler und Klub könne noch gekittet werden.

Nun ist es aber so: Youan ist dem Vernehmen nach in Schottland und bewirbt sich für eine neue Leihe. Es soll sich dabei nicht um die Topklubs handeln, also weder die Rangers noch Celtic. Was für seinen Werdegang vielleicht ganz gut ist.