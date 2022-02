Transfer Youans Last-Minute-Wechsel vom FCSG zum KV Mechelen irritiert – das sind die Hintergründe Der KV Mechelen übernimmt den Franzosen leihweise. Dabei war der Offensivspieler des FC St.Gallen nicht die erste Wahl.

Verlässt den FC St.Gallen per sofort: Thody Élie Youan. Über die Leihsumme und die Höhe der Kaufoption haben die beiden Klubs Stillschweigen vereinbart. Bild: Ralph Ribi

Sieben Minuten vor Mitternacht informierte der FC St.Gallen: Thody Élie Youan wechselt zum belgischen Erstligisten KV Mechelen, er tut dies vorerst leihweise bis im Sommer. Sieben Minuten also, bevor die Reise nach Belgien mit der Schliessung des Transferfensters nicht mehr möglich gewesen wäre.

Sprungbrett nach Belgien?

Die Nachricht überraschte. Im Sommer erst hatten die St. Galler den 22-Jährigen definitiv übernommen. Ein Jahr war Youan damals schon ausgeliehen aus Nantes. Nach einem Doppelpack im zweitletzten Saisonspiel gegen Lausanne und dem damit gesicherten Verbleib in der Super League aktivierte der FC St.Gallen die Kaufoption. Nur fünf Minuten sollen gefehlt haben, dann wäre die Option abgelaufen. Youan blieb also, geplant war bis in den Sommer 2024, zumindest stand das im Vertrag. Doch man wusste, dass der Spieler die Ostschweizer als Sprungbrett sah. Als Sprungbrett nach Belgien?

Thody Élie Youan wechselt leihweise bis Ende Saison zum @kvmechelen. Die Belgier besitzen anschliessend die Option auf eine definitive Übernahme. | 📄👉 https://t.co/NCXobi2tfP#fcsg #kvm #transfer pic.twitter.com/pILYgyuhK6 — FC St.Gallen 1879 GRÜEWISS IM HERZ (@FCSG_1879) January 31, 2022

Das ist schmerzhaft für die St.Galler. Youan, von Trainer Peter Zeidler teils als linker Mittelfeldspieler, teils als Stürmer eingesetzt, war stets gut für Tore, sechs in der Liga waren es in dieser Saison, das sind die meisten im Kader. Auch technisch ist Youan stark, ein guter Dribbler wie Assistgeber, und er ist schnell. Diese Fähigkeiten sollen nun dem KV Mechelen zugutekommen. Der Klub schloss die vergangene Saison auf Rang acht ab und belegt gegenwärtig Rang sieben. Die Belgier haben sich zudem eine Kaufoption gesichert. Über weiterführende Vertragsmodalitäten gibt es indes selbstredend keine Auskunft.

In der Offensive sind die Ostschweizer nach den Zuzügen im Winter noch immer gut besetzt, in der Breite mit Sicherheit. Youan wurde beim jüngsten 5:1 in Lausanne für die letzten 30 Minuten eingewechselt. Das verdeutlicht, dass man nicht mit dem Abgang rechnete, der auch in einem anderen Kontext zu sehen ist: Der FC St.Gallen will künftig auf ein Kollektiv setzen, auf eine Einheit, Alleinunterhalter sind verpönt, wie Präsident Matthias Hüppi unlängst sagte.

Diesbezüglich mussten beim Franzosen Abstriche gemacht werden. Weil Youan sich selbst manchmal zu sehr im Vordergrund sah, ein Individualist war. Und bisweilen nach hinten schlecht arbeitete und Fleiss vermissen liess oder den besser postierten Teamgefährten übersah. Oft brauchte er auch Zuspruch von Trainer Peter Zeidler, und nicht nur auf, auch neben dem Platz soll Youan Eigenheiten gehabt haben. So war es also gar nicht so selten der Fall, dass sich der Trainer über Youan enervierte, wie sich der Spieler selbst über seine Teamgefährten aufregte, dann und wann die Hände verwarf.

Weil andere nicht zu Mechelen kamen, wurde Youan zum Thema

Fakt ist zudem auch: Youan war bei den Belgiern nicht die erste Wahl, das wären andere gewesen wie: Jeredy Hilterman, den Emmen soeben an NAC Breda verkauft hat. Dawid Kownacki von Fortuna Düsseldorf und João Klauss von Hoffenheim, der an Standard Lüttich verliehen war und dies mit Transferschluss jetzt an St.Truiden ist; beide waren letztlich nicht finanzierbar.

Und so wurde Youan plötzlich doch nochmals interessant für Mechelen, das in einem 4-2-3-1 spielt und im Winter nach Abgängen im Sturm auf der Suche nach Offensivkräften war. Fraglich ist einfach, ob der Traditionsklub tatsächlich im Sommer die Option ziehen wird. Geld habe der Verein nicht wirklich, sagen einheimische Journalisten.