Transfer-Ticker: Auch der Franzose Letard kommt +++ Vertrag mit Brasilianer Fabiano ist fix +++ Bakayoko für ein weiteres Jahr beim FCSG Die Saison ist durch. Doch im Hintergrund wird bereits das Team der kommenden Saison zusammengestellt. Alle Abgänge, Zuzüge und Vertragsverlängerungen gibt's in der Transfer-Übersicht.

Abgänge



Name: Leonel Mosevich

Alter: 22 Jahre

Position: Verteidigung

Marktwert: 560'000 Franken

Neuer Verein: Nacional Madeira in der ersten portugiesischen Liga.



(Bild: Vincent Sierro)

Name: Vincent Sierro

Alter: 23 Jahre

Position: Zentrales Mittelfeld

Marktwert: 3,5 Millionen Franken

Neuer Verein: BSC Young Boys

Ablösesumme: rund 1,7 Millionen Franken (an den SC Freiburg, Sierro war ausgeliehen)

(Bild: Benjamin Manser)

Name: Andreas Wittwer

Alter: 28 Jahre

Position: Linker Verteidiger

Marktwert: 600'000 Franken

Neuer Verein: unbekannt

Ablösesumme: Vertrag ausgelaufen

(Bild: Urs Bucher)

Name: Simone Rapp

Alter: 26 Jahre

Position: Stürmer

Marktwert: 1'120'000 Franken

Neuer Verein: FC Thun

Ablösesumme: nicht bekannt



Name: Nias Hefti

Alter: 19 Jahre

Position: Verteidiger

Marktwert: 504'000 Franken

Neuer Verein: FC Thun

Ablösesumme: nicht bekannt



(Bild: Steffen Schmidt/freshfocus)

Name: Daniel Lopar

Alter: 34 Jahre

Position: Goalie

Marktwert: 450'000 Franken

Neuer Verein: Western Sydney Wanderers

Ablösesumme: keine

Das sagt FCSG-Präsident Matthias Hüppi zu Lopars Vertragsauflösung: «Daniel Lopar hat dem FC St.Gallen 13 Jahre lang die Treue gehalten und war stets ein sicherer Wert, der in den vergangenen Jahren alle Höhen und Tiefen miterlebt und massgeblich das Gesicht des Vereins mitgeprägt hat.»

(Bild: Urs Bucher)

Name: Tranquillo Barnetta

Alter: 34 Jahre

Position: Mittelfeld

Marktwert: 350'000 Franken

Neuer Verein: keiner, Barnetta beendet seine Aktivkarriere Ende Saison

Ablösesumme: keine

Das sagt FCSG-Trainer Peter Zeidler zu Barnettas Rücktritt: «Ich finde den Entscheid schade, aber ich respektiere ihn.»

(Bild: Keystone)

Name: Majeed Ashimeru

Alter: 21 Jahre

Position: Zentrales Mittelfeld

Marktwert: 820'000 Franken

Neuer Verein: Rückkehr zu seinem Besitzerclub Red Bull Salzburg

Ablösesumme: keine, Leihvertrag ausgelaufen

Das sagt FCSG-Trainer Peter Zeidler zu Ashimerus Rückkehr zu Salzburg: «Wir hätten ihn gerne noch ein Jahr ausgeliehen, aber er wird nach Salzburg zurückbeordert.»

(Bild: Urs Bucher)

Name: Yannis Tafer

Alter: 28 Jahre

Position: Mittelfeld

Marktwert: 675'000 Franken

Neuer Verein: keiner

Ablösesumme: keine

Das sagt der FCSG: Der FC St.Gallen verabschiedete Tafer vor Beginn des letzten Heimspiels gegen Meister YB und bedankte sich für dessen Einsatz.

(Bild: Benjamin Manser)

Name: Philippe Koch

Alter: 28 Jahre

Position: Verteidigung

Marktwert: 400'000 Franken

Neuer Verein: keiner

Ablösesumme: keine

Das sagt der FCSG: Der FC St.Gallen verabschiedete Koch vor Beginn des letzten Heimspiels gegen Meister YB und bedankte für dessen Einsatz.

(Bild: fcsg.ch

Name: Gianluca Tolino

Alter: 19 Jahre

Position: Goalie

Marktwert: 115'000 Franken

Neuer Verein: keiner

Ablösesumme: keine

Das sagt der FCSG: Der FC St.Gallen verabschiedete Tolino vor Beginn des letzten Heimspiels gegen Meister YB und bedankte für dessen Einsatz.

Zuzüge



Name: Yannis Letard

Alter: 20 Jahre

Position: Innenverteidigung

Marktwert: 113'000 Franken

Vertragsdauer: 2021

Vorheriger Vereine: EA Guingamp (FRA), VfR Aalen (GER)

Das sagt der FCSG: ««Yannis ist ein junger, sehr talentierter Innenverteidiger. Ihm fehlte zuletzt die Spielpraxis, dennoch hat er sehr schnell aufgezeigt, dass er eine echte Verstärkung werden kann, und wir freuen uns, dass er sich für den FC St.Gallen entschieden hat», so Sportchef Alain Sutter.

Name: Fabiano Alves

Alter: 24 Jahre

Position: Defensives Mittelfeld

Marktwert: 300'000 Franken

Vertragsdauer: 2021

Vorheriger Vereine: Bragantino, Corinthians, Flamengo-SP, Tigres, Londrina-PR, Boa Esporte; Volta Redonda (alle Brasilien), Septemvri Sofia (Buldgarien)

Das sagt der FCSG: «Mit Fabiano haben wir einen interessanten und körperlich sehr präsenten Spieler verpflichtet. Auch wenn er durch seine Station in Bulgarien den europäischen Fussball kennengelernt hat, gilt es nun, ihn so schnell wie möglich zu integrieren und wir sind überzeugt, dass er eine echte Verstärkung für uns sein wird», so Sportchef Alain Sutter.



Betim Fazliji (Bild: PD)

Name: Betim Fazliji

Alter: 20 Jahre

Position: Mittelfeld

Marktwert: nicht bekannt

Vertragsdauer: bis 2021

Vorheriger Vereine: FC Rebstein, Team Rheintal*Bodensee, FC St.Gallen 1879 Nachwuchs

Das sagt der FCSG: «Der 20-jährige Fazliji, der im zentralen Mittelfeld spielt, war in der Vergangenheit schon des Öfteren in der Vorbereitung der Profis eingebunden und erhält nun die Chance, sich für erste Einsätze in der Raiffeisen Super League zu empfehlen.»

Nico Strübi (Bild: PD)

Name: Nico Strübi

Alter: 19 Jahre

Position: Tor

Marktwert: nicht bekannt

Vertragsdauer: bis 2020

Vorheriger Vereine: FC Gossau, FC St.Gallen 1879 Nachwuchs

Das sagt der FCSG: «Der 19-jährige Strübi, der ebenfalls in der U21 des FCSG spielte, wird die Position des dritten Torhüters einnehmen.»

(Bild: Claudio de Capitani/freshfocus)

Name: Moreno Costanzo

Alter: 31 Jahre

Position: Mittelfeld

Marktwert: 560'000 Franken

Vertragsdauer: bis 2021

Vorheriger Vereine: FC St.Gallen, Young Boys, FC Aarau, FC Vaduz, FC Thun

(Bild: Keystone)

Name: Vincent Rüfli

Alter: 31 Jahre

Position: Verteidigung

Marktwert: 670'000 Franken

Vertragsdauer: bis 2021

Vorheriger Vereine: Etoile Carouge Nachwuchs, Etoile Carouge, Servette FC, FC Sion, FCO Dijon (Frankreich), Paris FC (Frankreich)

Name: Jonathan Klinsmann

Alter: 22 Jahre

Position: Tor

Marktwert: 150'000 Franken

Vertragsdauer: bis 2021

Vorheriger Vereine: Grünwald Jugend, Bayern München Jugend, Pateadores, UC Berkeley, Hertha BSC

Name: Tim Staubli

Alter: 19 Jahre

Position: Mittelfeld

Marktwert: nicht bekannt

Vertragsdauer: bis 2021

Vorheriger Verein: Nachwuchs des FCSG





Name: Fabio Solimando

Alter: 17 Jahre

Position: Mittelfeld

Marktwert: nicht bekannt

Vertragsdauer: bis 2021

Vorheriger Verein: Nachwuchs des FCSG





Name: Angelo Campos

Alter: 19 Jahre

Position: Sturm

Marktwert: nicht bekannt

Vertragsdauer: bis 2022

Vorheriger Verein: Nachwuchs des FCSG



Das sagt Sportchef Alain Sutter zu den Profiverträgen für die drei Nachwuchstalente: «Alle drei Spieler haben sich durch ihre Leistungen in den vergangenen Monaten in den Vordergrund gespielt und sich eine Chance verdient. Nun gilt es, sie weiter zu fördern und behutsam an den hohen Rhythmus heranzuführen. Wir hoffen, dass sie die eingeschlagene Entwicklung so weiterführen können und dann werden wir noch viel Freude an diesen Jungs haben.»

Vertragsverlängerungen





(Bild: Keystone)

Name: Axel Bakayoko

Geburtsdatum: 6. Januar 1998

Grösse: 1.79 Meter

Nationalität: Frankreich / Elfenbeinküste

Position: Sturm / Rechtsaussen

Marktwert: rund 2 Millionen Franken

Bisherige Vereine: Inter Mailand, FC Sochaux, FC St.Gallen

Leistungsdaten vergangene Saison: 31 Spiele, 4 Tore, 3 Assists

(Bild: Freshfocus)

Name: Musah Nuhu

Alter: 22 Jahre

Position: Verteidigung

Marktwert: 115'000 Franken

Unter Vertrag bis: Sommer 2022

Vorheriger Verein: Nuhu war bisher von der West African Football Academy ausgeliehen, ab kommender Saison gehört er fix dem FCSG

Das sagt FCSG-Präsident Matthias Hüppi zur Verpflichtung: «Musah Nuhu ist ein junger Defensiv-Spieler mit grossem Potenzial, der auch menschlich hervorragend in unser Team passt. Mit einer grossen Portion Geduld hat er sich stetig weiterentwickelt und uns mit seinen Qualitäten überzeugt.»

(Bild: PD)

Name: Alain Wiss

Alter: 28 Jahre

Position: Verteidigung

Marktwert: 280'000 Franken

Unter Vertrag bis: Ende 2019

Vorheriger Verein: Der Verteidiger wechselte im Juli 2015 vom FC Luzern in die Ostschweiz. Er bestritt 80 Pflichtspiele für die St.Galler und erzielte dabei drei Tore.



(Bild: Freshfocus)

Name: Milan Vilotic

Alter: 32 Jahre

Position: Verteidigung

Marktwert: 335'000 Franken

Unter Vertrag bis: 2020 plus Option

Das sagt FCSG-Präsident Matthias Hüppi zur Vertragsverlängerung: «Wir sind froh, dass wir den Vertrag mit Milan Vilotic verlängern konnten. Er hat in der Rückrunde unter Beweis gestellt, dass er ein wichtiger Spieler für den FCSG ist. Dank seiner langjährigen Super-League-Erfahrung und seiner Routine verleiht Milan unserer Defensive Stabilität, darauf setzen wir auch in der nächsten Saison.»

