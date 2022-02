Transfer Mit Thody Élie Youan verlässt der beste Torschütze des FC St.Gallen den Klub KV Mechelen übernimmt den Franzosen leihweise. Der belgische Erstligist besitzt aber eine Kaufoption.

Verlässt den FC St.Gallen per sofort: Thody Élie Youan. Über die Leihsumme und die Höhe der Kaufoption haben die beiden Klubs Stillschweigen vereinbart. Bild: Ralph Ribi

Wahrscheinlich brannte bis spät in die Nacht noch Licht im Kybunpark, wo der FC St.Gallen spielt und auch seine Büroräume hat. In irgendeinem dieser Räume dürfte Alain Sutter, der Sportchef des Klubs, gesessen oder gar gestanden haben, aus Nervosität vielleicht. Denn mutmasslich wurde es knapp. Erst sieben Minuten vor Mitternacht, sieben Minuten also, bevor das Transferfenster in Belgien schloss, informierten die St.Galler die Öffentlichkeit, dass Thody Élie Youan zum belgischen Erstligisten KV Mechelen wechselt.

Überraschende Übernahme, überraschender Abschied

Die Nachricht überrascht. Youan ist mit sechs Treffern bester Torschütze der St.Galler. Im Sommer erst übernahmen sie den 22-Jährigen. Genauso unvermittelt wohl, wie er sich nun verabschiedet. Ein Jahr war Youan damals schon ausgeliehen aus Nantes. Nach einem Doppelpack im zweitletzten Saisonspiel gegen Lausanne aktivierte der FC St.Gallen die Kaufoption. Nur fünf Minuten sollen gefehlt haben, dann wäre die Option verstrichen. Auch damals brannte tief in der Nacht wohl noch Licht im Kybunpark.

Thody Élie Youan wechselt leihweise bis Ende Saison zum @kvmechelen. Die Belgier besitzen anschliessend die Option auf eine definitive Übernahme. | 📄👉 https://t.co/NCXobi2tfP#fcsg #kvm #transfer pic.twitter.com/pILYgyuhK6 — FC St.Gallen 1879 GRÜEWISS IM HERZ (@FCSG_1879) January 31, 2022

Also blieb Youan, geplant war bis in den Sommer 2024, zumindest stand das im Vertrag. Doch die Verantwortlichen des FC St.Gallen wussten, dass der ehemalige französische Nachwuchsinternationale früher oder später weiterziehen würde. Nun eben früher.

Das ist schmerzhaft für die St.Galler. Youan, von Peter Zeidler teils als linker Mittelfeldspieler, teils als Stürmer eingesetzt, war stets gut für ein Tor oder ein Dribling. Diese Fähigkeiten sollen nun KV Mechelen zugutekommen. Der Klub schloss die vergangene Saison auf Rang acht ab und belegt gegenwärtig Rang sieben. KV Mechelen hat sich eine Kaufoption gesichert. Über weitere Vertragsmodalitäten gab der FC St.Gallen keine Auskunft.

In der Offensive sind die Ostschweizer jedoch gut besetzt, in der Breite mit Sicherheit. Der 5:1-Sieg in Lausanne, bei dem Youan nur eingewechselt wurde, aber einen Penalty herausholte, stimmt jedenfalls zuversichtlich.