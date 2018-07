Transfer fix: Freiburgs Mittelfeldspieler Vincent Sierro wechselt zum FCSG Der FC St.Gallen ist kurz vor dem letzten Testspiel gegen Brighton & Hove Albion FC noch einmal auf dem Transfermarkt aktiv geworden. Vincent Sierro kommt leihweise vom deutschen Bundesligisten SC Freiburg für die aktuelle Saison in die Ostschweiz. Alexandra Pavlovic

Vincent Sierro kommt leihweise vom SC Freiburg für die aktuelle Saison in die Ostschweiz. (Bild: pd)

Der 22-jährige zentrale Mittelfeldspieler kennt Peter Zeidler aus ihrer gemeinsamen Zeit beim FC Sion. Sierro, der für Sion in 34 Ligaspielen 4 Tore und 3 Assists erzielte, war ein Wunschspieler des neuen FCSG-Chefcoaches, wie der Club in einer Mitteilung schreibt.

«Vincent Sierro kenne ich sehr gut aus meiner Zeit in Sion und ich habe seinen Weg auch in der letzten Zeit intensiv verfolgt. Er bringt das mit, was wir uns für unsere Spielweise wünschen», wird Zeidler zitiert. Sierro passe vom Typ her hervorragend zu den Espen und könne ein wichtiger Spieler für die erste Mannschaft werden.

Vincent #Sierro wechselt auf Leihbasis zum Schweizer Erstligisten @FCSG_1879 .



Alles Gute und bis bald 👋



ℹ️ https://t.co/d5dw0eGqLY pic.twitter.com/ggui8zS15X — SC Freiburg (@scfreiburg) 14. Juli 2018

Erstes Spiel bereits gegen Brighton

Auch Sportchef Alain Sutter ist froh über den Transfer, der so vollzogen werden konnte, dass Sierro bereits heute Nachmittag um 14 Uhr im Kybunpark gegen Brighton auflaufen kann: «Einen Spieler aus der Bundesliga verpflichten zu können, ist keine Selbstverständlichkeit. Aber alle Beteiligten sind sich einig, dass dies der richtige Schritt für Vincent ist und wir haben somit nun noch mehr Variabilität und Qualität in unseren Kader holen können.»