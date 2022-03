Transfer Der Hamburger SV übernimmt Miro Muheim definitiv vom FCSG Der FCSG hat den Linksverteidiger Miro Muheim im vergangenen Sommer an den Hamburger SV verliehen. Jetzt übernimmt der Verein in der Zweiten Bundesliga den 23-Jährigen definitiv.

Jetzt definitiv ein Hamburger: Miro Muheim (links) im Zweikampf. Bild: Tim Groothuis/freshfocus

Der Hamburger SV hat Miro Muheim definitiv verpflichtet. Dies teilt der FC St.Gallen per Communiqué mit. Der Klub aus der 2. Bundesliga hatte den Linksverteidiger, der nächsten Donnerstag 24 Jahre alt wird, im vergangenen Sommer leihweise übernommen. Nun erhält Muheim beim HSV einen Vertrag bis zum Ende der Saison 2024/25, wie der Medienmitteilung zu entnehmen ist. Über die Ablösesumme haben die beiden Klubs Stillschweigen vereinbart.

Miro Muheim stiess im Januar 2018 vom Nachwuchs des Chelsea FC, wo er während insgesamt vier Jahren in der U18 und der U23 spielte, zum FCSG. Für die «Espen» absolvierte der Zürcher insgesamt 66 Pflichtspiele (59 Meisterschaftspartien, sechs Cupspiele und ein Einsatz in der Europa- League-Qualifikation). In dieser Zeit entwickelte er sich ausserdem zum U21- Nationalspieler. «Wir wünschen Miro an seiner neuen alten Stelle weiterhin viel Erfolg und für seine Zukunft nur das Beste», lässt sich FCSG-Sportchef Alain Sutter zitieren. (pd/dar)