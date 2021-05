Der FC St.Gallen unterliegt dem FC Luzern im Cupfinal im Berner Wankdorf-Stadion mit 1:3. Die Vorentscheidung in dieser Partie fiel nach rund einer halben Stunde, als die Innerschweizer per Doppelschlag mit zwei Längen in Vorsprung gingen. Unser Ticker zum Nachlesen.