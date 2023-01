Testspiel Erster Testspielsieg, aber zwei verletzte Stürmer – der FCSG ist vor der Abreise aus Spanien nicht ohne Sorgen Im dritten Testspiel der Wintervorbereitung gelingt dem FC St.Gallen der erste Sieg. Nach einem 1:4 gegen Union Berlin und einem 2:2 gegen Bremen bezwingen die Ostschweizer das 2.-Bundesligateam Paderborn dank eines Tores von Jérémy Guillemenot in der zehnten Minute mit 1:0. Stürmer Emmanuel Latte Lath muss verletzt ausgewechselt werden.

Jérémy Guillemenot erzielt in der zehnten Minute das 1:0. Bild: Manuel Nagel

Für die zweite Halbzeit war er auf den Platz gekommen, eine halbe Stunde später musste Emmanuel Latte Lath diesen aber bereits wieder verlassen. Der Ivorer leidet nach anstrengenden Tagen im Trainingslager an Adduktorenproblemen. Wie schon gegen Bremen gar nicht zum Einsatz kam Julian von Moos. Den jungen Stürmer plagt eine Verletzung im Oberschenkel, diesmal allerdings auf der anderen Seite als noch in der Vorrunde, als er lange ausgefallen war.

Es scheint möglich, dass beide Angreifer zum Start in die zweite Saisonhälfte in eineinhalb Wochen fehlen werden.

Chancen kurz vor der Pause

Das Testspiel gegen Paderborn nahm kurz vor der Pause so richtig Fahrt auf: Nachdem Christian Witzig mit einem Kopfball an die Latte beinahe den eigenen Torhüter düpiert hatte, schaffte es St.Gallens Chadrac Akolo wenige Sekunden später nicht, Paderborns Goalie Jannik Huth zu bezwingen.

St.Gallen führte seit der zehnten Minute und dank eines schön herausgespielten Tores von Jérémy Guillemenot verdient mit 1:0. Die Ostschweizer hatten nach einer ereignislosen Startphase besser ins Spiel gefunden und bestimmten den Rhythmus. Der Gegner war unter Kontrolle.

Obwohl die Mannschaft aus der 2.Bundesliga mit dem früheren St.Galler Jasper van der Werff in der Verteidigung auf die Leistungssteigerung des Gegners reagierte und phasenweise gar besser war, kam sie zu keinen nennenswerten Torabschlüssen.

Erster Torabschluss von Paderborn nach einer halben Stunde

Vielmehr waren es die Ostschweizer, welche die Führung hätten erhöhen können: In der 22.Minute lief Captain Lukas Görtler allein auf den Torhüter zu, suchte den mitgelaufenen Basil Stillhart, doch der Pass geriet zu ungenau. In der 37.Minute scheiterte Ricardo Alves am gegnerischen Torhüter.

Paderborn gab den ersten Schuss auf das Tor nach einer halben Stunde ab, in der 38. Minute wurde Goalie Lawrence Ati Zigi nach einem Abschluss von Richmond Tachie einer ersten richtigen Prüfung unterzogen. Zuvor war der Sechste der 2.Bundesliga harmlos geblieben.

St.Gallens Chadrac Akolo (Mitte) muss einem Verteidiger von Paderborn den Vortritt lassen. BIld: Manuel Nagel

St.Gallens Trainer Peter Zeidler wechselte seine Mannschaft nach der Pause fast komplett: Nur Albert Vallci durfte noch einmal für ein paar Minuten auf den Platz, er rückte allerdings von der zentralen Abwehr auf die rechte Verteidigerposition, die zuvor Stillhart innegehabt hatte.

Eine zweite Halbzeit ohne Höhepunkte

Die zweite Halbzeit war arm an Höhepunkten. Nach zehn Minuten ging ein Freistoss von Leonhard Münst knapp neben das Tor, danach war es ein zerfahrenes Spiel. Paderborn versuchte, das Resultat zu korrigieren, scheiterte aber immer wieder an der konsequenten St.Galler Abwehrarbeit. Wirklich gefährlich wurden die Deutschen kaum.

Dasselbe galt allerdings auch für die St.Galler, erst in der Schlussphase kamen Noha Ndombasi und Fabrizio Cavegn zu halbwegs guten Möglichkeiten.

Zeidler: «Altach wird besser sein, Basel noch besser»

Zeidler sagte: «In der ersten Halbzeit haben wir 20 Minuten lang sehr gut gespielt. Phasenweise hätten wir das Spiel aber besser im Griff haben müssen.» Seine Mannschaft habe trotz vieler anstrengender Trainingseinheiten nochmals alles rausgehauen und wenig zugelassen. «Aber ohne Paderborn zu nahe treten zu wollen: Altach wird besser sein und Basel noch besser.»

Am Donnerstag reist die Mannschaft nach neun Tagen in Spanien nach Hause. Das letzte Testspiel vor dem Start in die zweite Saisonhälfte bestreitet St.Gallen am kommenden Sonntag ab 14 Uhr im Kybunpark. Die Ostschweizer treffen auf Altach aus der österreichischen Bundesliga, ehe sie eine Woche später in der Meisterschaft Basel empfangen.

St.Gallen – Paderborn 1:0 (1:0)

Pinatar-Arena, San Pedro Del Pinatar (ESP) – 50 Zuschauer – Sr. Madrid Martínez (ESP).

Tor: 10.Guillemenot 1:0.

St.Gallen 1.Halbzeit: Zigi; Stillhart, Stergiou, Vallci, Kempter; Quintillà; Görtler, Witzig; Alves; Guillemenot, Akolo.

2.Halbzeit: Watkowiak; Vallci (67. Jacovic), Beeli, Maglica, Schmidt; Guidotti; Karlen, Münst; Cavegn, Latte Lath (74. Besio), Ndombasi.

Bemerkungen: St.Gallen ohne Schubert, von Moos, Schneider, Kräuchi, Sutter (alle angeschlagen oder verletzt), dafür mit Beeli (U21)