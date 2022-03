Testspiel gegen Dornbirn Der FC St.Gallen will Ungeschlagenheit auch gegen die Rothosen bewahren Seit Dienstag trainieren die Ostschweizer wieder. Mit dem Test gegen den FC Dornbirn am Donnerstag wollen sie auch während der Nationalmannschaftspause im Rhythmus bleiben. Dabei hat der Trainer der Vorarlberger schon Champions League gespielt.

Trainer Peter Zeidler will mit dem FCSG weiterhin ungeschlagen bleiben. Bild: Martin Meienberger/Freshfocus

Die «Rothosen», so nennt man den FC Dornbirn, sind am Donnerstag der internationale Testspielgegner des FC St.Gallen. Ab 15 Uhr im Kybunpark, ohne Einlass für Zuschauer. Mit dem Spiel nützen die zweitbeste Mannschaft der Rückrunde der Super League und der Klub aus dem Vorarlberg die Nationalmannschaftspause, um im Rhythmus zu bleiben.

Auf Seite der St.Galler dürfte Trainer Peter Zeidler vermehrt jenen Akteuren Auslauf geben, die derzeit in der Tendenz im zweiten Glied stehen. Spieler wie Sutter, Nuhu, Lungoyi, Besio, Lüchinger, und wie sie alle heissen. Ohnehin fehlen in diesen Tagen Zigi, Fazliji, Stergiou, von Moos und Jankewitz - das Quintett weilt bei seinen Nationalteams. Und natürlich geht es auch ein bisschen darum: Im 2022 unbesiegt zu bleiben, wie es der FC St.Gallen heuer in Cup, Meisterschaft und Vorbereitung ja bislang ist.

Gegen die Bayern, Juve und Brügge gespielt

Die Österreicher, 1913 gegründet und 2010 einmal in Konkurs gegangen, haben zuletzt gegen Kapfenberg in der zweithöchsten Liga verloren und kämpfen gegen den Abstieg. Lange befanden sie sich unter dem Strich, ehe ein Zwischensprint nach der Winterpause kurzzeitig mehr Hoffnung brachte. Doch die Gefahr ist längst nicht gebannt. Auch jene nicht, dass man weiterhin im Schatten des SC Altach und von Austria Lustenau steht.

Trainer ist Muhammet Akagündüz, immerhin einmal Profi in der höchsten Liga der Türkei, bei Hellas Verona und Rapid Wien; mit den Rapdilern bestritt der heute 44-Jährige 2005 als Mittelstürmer sechs sieglose Gruppenspiele in der Champions League, Gegner waren Bayern München, Juventus Turin und der FC Brügge.

Stars haben die Vorarlberger keine in ihren Reihen, die Mannschaft besteht vorwiegend aus Österreichern, und neben ein paar Routiniers ist sie eher jung. Bester Torschütze mit vier Ligatreffern ist Sebastian Santin, der 27-jährige Mittelfeldspieler stiess im vergangenen Sommer zum FC Dornbirn. Einen weiten Weg brauchte er bei seinem Wechsel nicht auf sich zu nehmen, davor spielte er nämlich für den FC Vaduz.