Testspiel Der FC St.Gallen tritt gegen das aktuelle Spektakel-Team der Bundesliga an – mit einem Altbekannten? Der VfB Stuttgart und der FC St.Gallen nutzen die Länderspielpause für ein Testspiel am Freitagnachmittag. Sowohl die Ostschweizer als auch die Schwaben müssen auf einige Nationalspieler verzichten. Bei St.Gallen stellt sich die Frage: Kommt der (vermutliche) Neuzugang Bastien Toma zum Einsatz?

Bereits vor einem Jahr gab es diese Test-Begegnung: Stuttgarts Julian Kudala versucht den St.Galler Isaac Schmidt vom Ball zu trennen. Bild: Hansjuergen Britsch/freshfocus

Top oder Flop: Etwas anderes kannte der VfB Stuttgart bisher in dieser noch jungen Bundesliga-Saison nicht. Zweimal gewannen die Schwaben mit 5:0, jeweils gegen Freiburg und Bochum. Einmal verloren sie mit 1:5 gegen RB Leipzig. Nach diesen Berg-und-Tal-Runden ist nun in der Länderspielpause der FC St.Gallen bei den Stuttgartern zu Gast. Am Freitag ab 14 Uhr werden die Ostschweizer für ein Testspiel nach Süddeutschland reisen. Die Partie findet (laut dem VfB aus organisatorischen Gründen) ohne Zuschauer statt.

Kein Wiedersehen mit Stergiou

Dabei werden auf beiden Seiten einige wichtige Spieler fehlen, die mit ihren Nationalmannschaften unterwegs sind. So bei Stuttgart zum Beispiel Silas (DR Kongo) oder Serhou Guirassy (Guinea), der in den drei bisherigen Meisterschaftsspielen bereits vier Mal getroffen hat. Ebenso nicht von der Partie sein wird Leonidas Stergiou, der seit Anfang Saison vom FC St.Gallen an Stuttgart ausgeliehen ist, dort in der Meisterschaft jeweils im Kader stand, aber noch nicht zu Einsatz gekommen ist. Er ist in diesen Tagen mit der Schweizer U21-Nationalmannschaft unterwegs.

Bei St.Gallen fehlen derweil Lawrence Ati Zigi (Ghana), Mattia Zanotti (Italien U21) und Betim Fazliji (Kosovo). Chadrac Akolo wird wie der Stuttgarter Silas der Demokratischen Republik Kongo zur Verfügung stehen. Ebenso dürften bei St.Gallen wohl die zuletzt verletzt gemeldeten Lukas Görtler oder Justin Janitzek noch nicht im Einsatz sein.

Kehrt Thoma zurück?

Vielleicht wird aber für die St.Galler ein Altbekannter gegen die Stuttgarter antreten. Am Donnerstagmorgen meldeten Westschweizer Medien, dass Bastien Toma zum FC St.Gallen zurückkehren soll. Der Walliser war zuletzt in Genk nur noch in der zweiten Mannschaft im Einsatz gestanden. Er, der im Frühjahr 2022 an den FC St.Gallen ausgeliehen war, soll nun fix zu den Ostschweizern wechseln. Es wäre dann wohl der letzte Transfer des Sommers: In der Nacht von Donnerstag auf Freitag schliesst das Transferfenster auch in der Schweiz.

Das Testspiel kann im Livestream auf www.tagblatt.ch oder fcsg.tv mitverfolgt werden.