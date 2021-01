Super League Von Corona- und Leistungstests, zwei «Neuzugängen» und einem speziellen Foto aus den Ferien – der FC St.Gallen beginnt die Vorbereitung Der FC St.Gallen trainiert am Dienstag erstmals im neuen Jahr auf dem Platz, die Meisterschaft beginnt für die Ostschweizer am 20. Januar mit dem Nachholspiel gegen Vaduz – sieben Fragen und sieben Antworten zu Ferien und Vorbereitung.

Am Dienstag geht es für Trainer Peter Zeidler und seine Spieler wieder los auf dem Platz. Andy Müller/Freshfocus (St.Gallen, 11. November 2020)

Zwölf Tage nach dem 1:2 im Spitzenspiel gegen die Young Boys hat der FC St.Gallen die Vorbereitung mit Leistungstests aufgenommen. Schon am 20. Januar bestreitet das Team von Trainer Peter Zeidler, das zur Winterpause Rang drei belegt, die Nachholpartie gegen Vaduz. Was passiert ist und passieren wird beim Ostschweizer Super-League-Klub:

Wie verlaufen die ersten Tage?

Am vergangenen Sonntag unterzogen sich die komplette erste Mannschaft sowie Trainerstab und Physiotherapeuten Coronatests. Die Ergebnisse fielen allesamt negativ aus. Am Montag wurden mit Leistungstests die physischen Werte der Spieler überprüft. Am Dienstag steht das Team erstmals im neuen Jahr auf dem Platz. Die Vorbereitungszeit auf die zweite Meisterschaftshälfte beträgt nur gut zwei Wochen.

Sind alle Spieler wieder zurückgekehrt?

Laut Trainer Peter Zeidler sind alle Spieler zurück in St.Gallen. Einen Tag bewilligt länger in den Ferien weilten aufgrund schwieriger Flugpläne aus Ghana Goalie Lawrence Ati Zigi und Musah Nuhu.

Zeidler geht nicht davon aus, in diesem Winter Spieler zu verlieren. «Es gibt keine Anzeichen», sagt der Trainer. Das Transferfenster in der Schweiz ist zwischen dem 18. Januar und 15. Februar geöffnet.

Lorenzo Gonzalez (Mitte) in einem Training vor dem Kreuzbandriss. Urs Bucher

Werden Testspieler erwartet?

Zeidler sagt, es seien keine Testspieler eingeladen worden. Mit Lorenzo Gonzalez und Nicolas Lüchinger, die vor wenigen Wochen nach schweren Knieverletzungen wieder ins Mannschaftstraining eingestiegen sind, habe er ja «fast zwei Neuzugänge» im Kader, so der Coach. Noch aber ist offen, wann die beiden bereit sind für den Ernstkampf. Gonzalez riss sich im vergangenen Mai im Training das Kreuzband, ohne für St.Gallen eine Pflichtpartie bestritten zu haben. Lüchinger absolvierte letztmals im Mai 2019 ein Meisterschaftsspiel für die Ostschweizer. Einzig verletzte Akteur ist der Brasilianer Fabiano Alves.

Gegen wen bestreitet St.Gallen Testpartien?

Es stehen zwei Testspiele auf dem Programm. Am nächsten Samstag ab 15 Uhr trifft St.Gallen im Bergholz auf das Challenge-League-Team Wil, eine Woche später auf Altach, das in der höchsten österreichischen Liga den zweitletzten Rang belegt. Ort und Zeit sind noch nicht definiert.

Wie präsentiert sich das Startprogramm?

Der Rhythmus wird gleich wieder hoch sein. Am Mittwoch, 20. Januar, trägt St.Gallen das Nachholspiel gegen Vaduz aus, am 24. Januar reisen die Ostschweizer nach Genf zu Servette. Zwischen dem 27. Januar und dem 3. Februar bestreitet St.Gallen drei Partien gegen Luzern, Zürich und Sion. Die weiteren Meisterschaftsspiele sind noch nicht angesetzt, dafür eine Cuppartie: Am 10. Februar empfängt das Team im Achtelfinal den Titelverteidiger aus Bern, die Young Boys.

Der Vertrag von St.Gallens Captain Jordi Quintillà (rechts, gegen Lausannes Cameron Puertas) läuft im Sommer aus. Jean-Christophe Bott/Keystone

Welche Verträge laufen im Sommer aus?

In «normalen» Zeiten werden im Wintertrainingslager Gespräche geführt über Vertragsverlängerungen, manchmal muss dem einen oder anderen Spieler auch mitgeteilt werden, dass er keinen neuen Kontrakt erhält. Da der FC St.Gallen, wie alle anderen Super-League-Klubs auch, in diesen ungewissen Tagen auf ein Trainingscamp im Süden verzichtet, werden die Verhandlungen in der kalten Schweiz geführt. 15 Verträge laufen im Sommer aus, darunter der Kontrakt von Jordi Quintillà. Die Verträge von Miro Muheim, Alessandro Kräuchi, Yannis Letard oder André Ribeiro beinhalten Optionen auf eine Verlängerung.

Welches war das speziellste Ferienfoto?

Goalie Zigi hat die kurzen Ferien in der Heimat Ghana verbracht. Der 24-Jährige beschenkte seine Verwandten mit St.Galler Zigi-Trikots. Der Publikumsliebling teilte das Bild via Instagram.