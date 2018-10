Super League: Teams reisen über 56'000 Kilometer pro Saison Verglichen mit internationalen Sportligen sind Schweizer Fussballer punkto Reisedistanzen eher verwöhnt. Doch Mannschaften wie Sion, Lugano und St.Gallen, welche geografisch an peripheren Lagen liegen, legen trotzdem beachtliche Strecken im Bus zurück. Martin Oswald

Die Schweiz ist ein kleines Land. Die meisten Städte sind innert weniger Stunden zu erreichen. Dennoch verbringen auch hierzulande Hockeyaner und Fussballer in den Profiligen viel Zeit auf den Strassen, um zu den Auswärtsspielen zu gelangen. Die Sportplattform LeadingSport hat jetzt die Reisedistanzen und Reisezeiten für die Super League ausgewertet.

Die 10 Mannschaften reisen in Summe pro Jahr über 56'000 Kilometer und verbringen dabei 639 Stunden im Bus. Das sind über 26 Tage!

Am weitesten ist der FC Sion unterwegs: 8500 Kilometer

Am längsten unterwegs ist der FC Lugano mit über 100 Stunden Fahrzeit.

Der FC St.Gallen liegt in beiden Kategorien hinter Sion und Lugano auf Platz 3.

So wurde gerechnet: Mit einer Verkehrsapp wurden Kilometer und Stunden für die Strecke von Stadion A zu Stadion B gemessen.

Reisestunden pro Team und Saison

0 20 40 60 80 100 FC Lugano FC Sion FC St.Gallen Neuchatel Xamax FC Thun FC Basel FC Luzern Grasshoppers Club FC Zürich BSC Young Boys

Reisekilometer pro Team und Saison

FC Sion FC Lugano FC St.Gallen Neuchatel Xamax FC Thun FC Basel BSC Young Boys FC Luzern Grasshoppers Club FC Zürich

Streckenrekord für den FC St.Gallen

Im besten Fall trifft der FCSG auswärts auf den Grasshoppers Club Zürich oder den FC Zürich. In diesen Fällen steht eine Strecke von "nur" 78 Kilometern an, was einer ungefähren Reisezeit von einer Stunde entspricht.

Viermal pro Saison wartet aber ein Spiel beim FC Sion im fernen Wallis auf die Mannschaft von Trainer Peter Zeidler. Dann stehen jeweils 353 Kilometer und eine Reisezeit von über dreieinhalb Stunden an. Das ist zugleich die längste und weiteste Strecke der Super League.

PS: Auch die treuen Fans legen mit ihren Teams beachtliche Strecken zu den Auswärtsspielen zurück.