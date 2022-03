Super League So ist die Lage im FC St.Gallen vor dem «Festtagsspiel» in Basel Am Donnerstagabend um 20.30 Uhr treffen die Ostschweizer auf den unruhigen FCB. Trainer Peter Zeidler über den Gegner und das eigene Personal.

Anfang November gewannen die St.Galler in Basel, das damals noch Tabellenführer war. Einziger Torschütze: Thody Élie Youan, der inzwischen in Belgien spielt. Bild: Marc Schumacher/Freshfocus

Basel, St.-Jakob-Park. Das macht noch immer etwas mit den Leuten. Auch wenn der FCB in den letzten Jahren und Monaten an Glanz eingebüsst hat und an Punkten auch. Also nennt Peter Zeidler, der Trainer des FC St.Gallen, das Spiel am Donnerstagabend ein «Festtagsspiel». Mit Verweis auch auf die vielen Nationalspieler, die in Basel unter Vertrag stehen. Es sind bekannte Namen.

Seit dem 21. Februar Basler Cheftrainer ad interim: Guillermo Abascal. Bild: Andy Müller/Freshfocus

Der Trainer dagegen, Guillermo Abascal, ist neu. Zumindest ein bisschen. Im Winter wurde er als Assistent von Patrick Rahmen verpflichtet, von dem sich die Basler vor gut einer Woche getrennt haben. Zeidler sagt: «Es ist nicht so, dass Abascal ein total unbeschriebenes Blatt ist.» Der Spanier sei schliesslich am vergangenen Sonntag schon, bei der 2:4-Niederlage beim FC Zürich, an der Seitenlinie gestanden. Ausserdem arbeitet der 32-Jährige zum dritten Mal als Cheftrainer in der Schweiz; zuvor in Lugano und Chiasso. So oder so: Die St.Galler wollen ihr Spiel durchziehen, «gegen einen noch besseren Gegner als es GC war», wie Zeidler sagt.

Basler Knick seit der Niederlage gegen St.Gallen

Gegen die Zürcher gewann man bekanntlich mit 2:0. In der aktuellen Verfassung, womit jene der St.Galler, aber auch jene der Basler gemeint ist, wäre ein grünweisser Sieg jedoch keine Überraschung. Bei den Ostschweizern ist eine Festigkeit auszumachen, wie sie in der Hinrunde nicht sichtbar war. Am Rheinknie ging diese verloren. Im Grunde seit dem 0:1 Anfang November gegen St.Gallen. Es war die erste Meisterschaftsniederlage der Basler, bis dahin waren sie Leader. Doch seither holten sie nur noch 14 Punkte aus zehn Spielen.

Der St.Galler Tross macht sich am Donnerstagmorgen auf in Richtung Basel. Jordi Quintillà, der vor eineinhalb Wochen in Lugano vom Platz flog, sitzt seine zweite und damit letzte Spielsperre ab und deshalb nicht im Mannschaftsbus. Auch Lukas Görtler steht wohl noch nicht zur Verfügung. Der Captain konnte in den letzten Tagen nicht mittrainieren, ist nach wie vor grippegeschwächt. Und nach wie vor coronanegativ.

Wohl wenig Wechsel auf Seiten des FCSG

Zurückkehren wird dagegen der zuletzt verletzte Basil Stillhart sowie Alessio Besio, der beim Heimspiel gegen die Grasshoppers wegen seiner vierten gelben Karte aussetzen musste. Trotzdem ist es gut möglich, dass die Startelf gleich aussehen wird wie am vergangenen Sonntag. Die Leistung war schliesslich gut.

«Never change a winning team» also? Denkbar ist, dass Zeidler seinem Rechtsverteidiger Patrick Sutter eine Pause gibt. Schon als die St.Galler Mitte Februar Servette mit 5:1 besiegten, gewährte Zeidler dem 23-Jährigen eine Pause. Hinsichtlich des Sion-Spiels am Sonntag, es ist das dritte innert sieben Tagen, sind aber spätestens Änderungen zu erwarten.

Noch kein Thema sind weiterhin Nicolas Lüchinger, Michael Kempter und Alessandro Kräuchi, wobei Kempter und Kräuchi inzwischen wieder mit der Mannschaft trainieren. Kräuchi soll gar am Samstag bei der U21 zum Einsatz kommen, die in Baden spielt.