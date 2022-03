FC St.Gallen «Schlechte» Stimmung auf der Heimfahrt, doch dafür sei nun «keine Zeit», denn am Sonntag schon kommt Sion – und ein neues Trikot Nur 66 Stunden liegen zwischen dem 2:2 im St.-Jakob-Park und dem nächsten Heimspiel. Trainer Peter Zeidler spricht an der Pressekonferenz über die beiden Partien und die besondere Fähigkeit von Spitzenteams.

Ein Punkt in Basel und doch: enttäuschte Gesichter. Der FC St.Gallen ist ehrgeizig. Bild: Claudio Thoma/ Freshfocus

Mit einer halben Stunde Verspätung begann die obligate Freitagspressekonferenz des FC St.Gallen. «Organisatorische Probleme», hiess es. Ja, Zeit ist gegenwärtig ein hohes Gut. Sie ist knapp bemessen zwischen der 24. und der 25. Runde in der Super League. Es war schon Freitag, als der St.Galler Mannschaftsbus wieder in der Ostschweiz ankam. Die Stimmung während der Fahrt sei «schlecht» gewesen, wie Peter Zeidler, der Trainer, sagte. Aber: «Wir haben ja gar keine Zeit, traurig oder enttäuscht zu sein.» Am Sonntag, um halb fünf am Abend, geht es schon weiter, mit einem Heimspiel gegen den FC Sion.

Neues Selbstverständnis im Klub

Also soll diese Traurigkeit, diese Enttäuschung umgewandelt werden. «Wer glücklich ist, kann gut Fussball spielen», sagt Zeidler. Doch so einfach ist das nicht. Der Deutsche macht den Eindruck, als sei er nur bedingt zufrieden damit, wie der Donnerstagabend verlaufen ist. Deshalb sagt er irgendwann auch:

«Ich bin heute eher auf der Linie, was wir alles noch besser machen müssen.»

Oder dass Bastien Toma «noch Luft nach oben» habe. All das, die schlechte Stimmung im Bus, das Bewusstsein für das, was noch besser werden muss, und dass das einiges ist, zeigt das neue Selbstverständnis im FC St.Gallen, der in den sechs Rückrundenspielen 14 Punkte gesammelt hat. In der Hinserie holte er nur zwei Punkte mehr – brauchte dafür aber 18 Begegnungen.

Die derzeitige Ausbeute ist die eines Spitzenteams. Aber Zeidler sagt: «Wenn wir ein Spitzenteam wären, hätten wir das Spiel in Basel gewonnen.» Nur ging die Kontertaktik nicht auf. Statt das 3:1 zu erzielen, glichen die Basler in der Schlussphase aus.

Also gilt: an sich arbeiten, glücklich sein. Für das nächste Spiel am Sonntag, wofür bis Freitagmittag rund 13'000 Tickets verkauft waren. Gegner ist der FC Sion, gegen den die St.Galler in dieser Saison nur einen Punkt aus zwei Spielen gewannen: Ende August gab es ein 1:1 und nach dem Spiel Diskussionen über rassistische Beleidigungen gegen den Sittener Goalie Timothy Fayulu, und Ende November im Tourbillon ein 1:3, wobei man «fast überrannt» worden sei, wie Zeidler erinnert. Genauso an die hohe «Qualität und Quantität», «man weiss ja nicht genau, wer spielt». Und manchmal auch nicht, wer an der Seitenlinie steht. Das ist gegenwärtig Paolo Tramezzani, seit Oktober, zum dritten Mal bereits im Wallis.

St.Gallen am Sonntag ganz in Schwarz

Und beim FC St.Gallen? Jordi Quintillà kehrt nach seiner Sperre zurück. Lukas Görtler dürfte auch am Sonntag nicht zum Einsatz kommen, er ist noch immer grippegeschwächt. Ansonsten wird vieles davon abhängen, wie es um die Kraftreserven nach zwei Spielen innert vier Tagen steht.

Wer auflaufen wird, steht demnach noch nicht fest, dafür aber: wie. Nicht im üblichen Heimtrikot, sondern ganz in Schwarz und in einem Stoff, das zu 90 Prozent aus recyceltem Polyester besteht. Das Trikot gibt es nur am Samstag zwischen neun und 17 Uhr im Fanshop beim Stadion zu erwerben, wobei jede Person nur eines kaufen darf – zum Preis von 130 Franken, wovon 18,79 Prozent des Kaufpreises an das Bergwaldprojekt in Grabs geht. Gute Sache.