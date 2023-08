Super League Mit viel Einsatz, aber ohne Ideen: Der FC St.Gallen findet kein Rezept gegen die Winterthurer Defensive – und muss sich geschlagen geben Wieder kein Sieg für den FC St.Gallen: Die Ostschweizer unterliegen auf der Schützenwiese einem frechen Winterthur. Mit der 0:1-Niederlage kommen die Espen, die in den letzten Minuten in Unterzahl spielen, gut davon. Unsere Analyse.

Exklusiv für Abonnenten

Hängende Köpfe bei den St.Gallern: Matej Maglica (links) und Jordi Quintillà nach der Meisterschaftspleite gegen den FC Winterthur. Bild: Michael Buholzer / Keystone

Der FC St.Gallen startet wie immer mit Eifer und Druck nach vorne. Die Winterthurer nutzen den ersten Fehler der St.Galler Hintermannschaft gnadenlos aus. Die frühe Führung ist für die Winterthurer ideale Ausgangslage, um an ihrem Konterspiel festzuhalten. Dass die Espen kaum je torgefährlich werden, macht es noch leichter. Wer sich aus einer Negativspirale winden will, kann nicht so auftreten. Spielnote: 3,5

1:0, 22. Minute, Nishan Burkart: Leonidas Stergiou gewinnt bei einem Vorstoss der Winterthurer zunächst das Duell, schlägt aber das Leder direkt in die Füsse von Nishan Burkart. Die Nummer 99 der Hausherren lässt sich nicht zweimal bitten, zieht von der linken Seite in den Strafraum und versenkt den Ball aus 16 Metern im kurzen Eck.

Die erste Runde dieser Spielzeit gegen die Winterthurer war an St.Gallen gegangen. Damals federführend: ein gewisser Fabian Schubert, der inzwischen seit Wochen schmerzlichst vermisst wird. Dies zumindest der Eindruck nach den ersten zehn Minuten. Grünweiss hat keine Mühe, den Ball laufen zu lassen und bewegt sich ohne Kugel gewohnt aggressiv. Zum Abschluss kommt es nur höchstselten. Es sind stattdessen die Winterthurer, die das Spiel in die Tiefe suchen und Überzahlsituationen schaffen. Vorzugsweise über Gegenstösse, meist über den brandgefährlichen Nishan Burkart.

Der FC St.Gallen drückt, der FCW hält stand. So läuft es über 20 Minuten. Dann ist es ebendieser Nishan Burkart, der die Winterthurer ansehnlich in Führung schiesst. Die Nummer 99 profitiert von einem missglückten Klärungsversuch der St.Galler Innenverteidigung. Leonidas Stergiou drängt im Zweikampf noch Roman Buess ab, schlägt den Ball dann allerdings direkt in Burkarts Füsse. Der nimmt die Einladung zum Konter dankend an, läuft noch ein paar Meter und zieht an der Sechzehnmeterlinie präzise ins kurze Eck ab.

Da nützt jeder Effort nichts: Nishan Burkart schiesst an Patrick Sutter, Leonidas Stergiou und Goalie Lawrence Ati Zigi vorbei ins Tor. Bild: Claudio Thoma / freshfocus

Und während der FC St.Gallen plötzlich unter Zugzwang ist, finden die Hausherren auf der anderen Seite sichtlich Spass am Spiel. Sie geizen nicht mit Spektakel, kombinieren sich mit Hacken- und Aussenrisstpässen trickreich durch die St.Galler Elf. Ist das wirklich der FC Winterthur? Das werden sich die Grünweissen auf der Schützenwiese fragen. Dieser FCW steht den Gästen nach 45 Minuten in nichts nach.

St.Gallen kann nur Nadelstiche setzen

Die Ausgangslage begünstigt auch nach dem Seitenwechsel den FC Winterthur. Das Heimteam kann ganz nach seinem Gusto weiterspielen: Verbissene Defensivarbeit, langer Ball in die gegnerische Hälfte, Torchance. Grünweiss tut sich schwer, Lücken in der dicht besetzten Winterthurer Hintermannschaft zu finden.

Bis weit in die zweite Halbzeit gelingen dem FC St.Gallen trotz deutlich höherer Spielanteile kaum nennenswerte Offensivaktionen. Wer nicht allzu hart mit den Espen ins Gericht gehen will, kann mit viel Wohlwollen von Nadelstichen sprechen, die der FCSG gesetzt hat. Wirklich gefährlich ist an diesem Abend aber nur eine Mannschaft.

Glücklicherweise offenbart auch der FC Winterthur seine Defizite. Das Toreschiessen ist mit Sicherheit nicht auf der Schützenwiese erfunden worden. Das Sackzumachen schon gar nicht. In der Schlussphase vergibt der FCW so viele hochkarätige Chancen, dass man als Freund des Fussballs bei jedem Konter instinktiv wegschauen möchte.

Den Hausherren kann's nach neun Minuten Nachspielzeit noch so egal sein. Sie bezwingen den FC St.Gallen wohlverdient. Für Grünweiss ist es das siebte Spiel in Folge ohne Sieg.

Daouda Guindo strahlt – zumindest in der ersten Halbzeit – einmal mehr Sicherheit und Torgefahr zugleich aus. Je öfter man ihn spielen sieht, desto klarer muss es einem dämmern: Die Nummer 19 ist für höheres bestimmt als die Super League. In der Vorwärtsbewegung zieht er oft zwei Mann auf sich. Und selbst das reicht nicht, seine mitunter gefährlichen Hereingaben zu unterbinden. Defensiv ist am Malesen sowieso kein Vorbeikommen. Dass der einzige Gegentreffer nicht über seine Seite gelingt, ist kein Zufall.

Im Zweikampf so gut wie immer siegreich: Daouda Guindo, hier gegen Thibault Corbaz. Bild: Claudio Thoma / freshfocus

Es ist wohl dem Verletzungspech des FC St.Gallen zuzuschreiben, dass Jérémy Guillemenot beinahe über die vollen 90 Minuten auf dem Platz bleiben darf. Dass es nicht zu den Stärken des Neuners gehört, sich selbst Chancen zu erarbeiten, ist bekannt. In dieser Partie wird er aber auch kaum angespielt. Wenn die Espen vorne gefährlich werden, dann ist eher Sturmpartner Chadrac Akolo involviert.

Jérémy Guillemenot (rechts) im Kopfballduell mit Remo Arnold. Bild: Claudio Thoma / freshfocus

Isaac Schmidt sieht in der 81. Minute nach einer Schwalbe im Strafraum gelb-rot. Der VAR greift nicht ein – und gibt damit dem Unparteiischen Recht. Die St.Galler Fans sehen das anders. Auch Schmidt will es nicht wahrhaben.

Johannes von Mandach hat keine einfache Partie zu leiten. Beide Mannschaften spielen körperbetonten, aggressiven Fussball - und sind zuweilen ungestüm im Zweikampf. Das lässt der Unparteiische zunächst auch durchgehen. Wenn es ihm zu weit geht, bekennt er auch Farbe. Allerdings mit Mass. In einer Partie, in der andere wohl deutlich häufiger in die Brusttasche gegriffen hätten, tut es von Mandach nur viermal.

Bei der strittigsten Szene des Spiels, dem vermeintlichen Strafstoss in der 81. Minute, hat er eine gute Sicht auf das Geschehen. Er entscheidet korrekt auf Schwalbe von Isaac Schmidt und schickt den Defensivmann, der bereits verwarnt war, frühzeitig unter die Dusche.

Jede Diskussion ist zwecklos: Isaac Schmidt sieht nach einer Schwalbe im Winterthurer Strafraum gelb-rot. Bild: Claudio Thoma / freshfocus

Es kriselt beim FC Winterthur. Nicht sportlich, denn immerhin hat sich der Aufsteiger ein komfortables Polster im Kampf gegen den Barrageplatz erspielt. Vielmehr ideologisch scheint die Kabine nicht geeint zu sein, wenn man jüngsten Medienberichten Glauben schenkt. Streitpunkt soll ein Regenbogen-Emblem sein, das der Verein gerne auf dem Kragen eines Sondertrikots zeigen wollte. Dass es nun nicht dazu kommt, ist Gerüchten zufolge auf einzelne Spieler zurückzuführen, die diese Aktion aus persönlichen Gründen ablehnen.

FCW-Sprecher Andreas Mösli will indes nichts von einem Boykott wissen, wie er zuletzt öffentlich klarstellte. Stattdessen soll die Kampagne an der klubinternen Kommunikation gescheitert sein. Wie dem auch sei: Gegen den FC St.Gallen prangt das Logo, das für Inklusion und Diversität steht, jedenfalls nicht auf dem Trikot der Hausherren.

Es ist nun wirklich nicht so, als hätten die Winterthurer partout keine Lust auf Fussball. Was in der Challenge League galt, gilt auch bei den Erstklassigen: Kaum eine Mannschaft füllt ihre Ränge so zuverlässig wie der FCW - im Verhältnis zur Maximalkapazität, versteht sich.

Dass der Gästesektor im Vergleich zum rot-weissen so üppig aussieht, liegt auch an der sonderbaren Konzeption des Stadions. Dass die eigenen Ultras blass aussehen, sobald fanstarke Konkurrenten zu Gast sind, kann ja kein Winterthurer wollen.

Dem Kräftemessen auf dem Platz geht jedenfalls eines auf den Rängen voraus. Von der Pyro-Darbietung der St.Galler lassen sich die heimischen Fans, die erfahrungsgemäss eher zaghaft mit dem Feuer spielen, jedenfalls nicht beeindrucken:

Fansektoren FC St.Gallen FC Winterthur

Beim harmlosen Liebesbekenntnis vor Anpfiff bleibt es leider nicht. Das Spiel muss mehrmals unterbrochen werden, weil die mitgereisten Espen-Anhänger Pyrotechnik im Übermass zünden.

Weil Rauch aus dem Gästesektor das Spiel behindert, unterbricht Schiedsrichter Johannes von Mandach die Partie. Bild: Claudio Thoma / freshfocus

«Wir sind sehr enttäuscht», sagt FCSG-Trainer Peter Zeidler nach der Partie. «Wir waren gut vorbereitet und wir wussten, was auf uns zukommen würde: ein Spiel wie ein Cupfight.» Nach dem 0:1 sei man etwas geschockt gewesen. Dass in der zweiten Halbzeit durch Guillemenot auch das Unentschieden hätte fallen können, lässt Zeidler nicht aus. Zur strittigen gelb-roten Karte für Schmidt sagt der Cheftrainer:

«Die hätte der Schiedsrichter aus meiner Sicht nicht geben dürfen – da hatte Schmidt nie und nimmer simulieren wollen, er ist schlicht gestolpert.»

Captain Lukas Görtler äusserte sich am Spielfeldrand selbstkritisch:

«Winterthur hat das gezeigt, was wir vermissen liessen: Entschlossenheit. Wenn das nicht hundertprozentig passt, verlieren wir halt auch so ein Spiel.»