Mafia Mafia im Schrebergarten – wie die ‘Ndrangheta in Winterthur ein Gipfeltreffen abhielt

In einem Familiengarten kamen ‘Ndrangheta-Mitglieder letztes Jahr zu einer «Mangiata» zusammen. Ermittlern gelang es an diesem Mafia-Gipfel in Winterthur mehrere Gespräche und Gesprächsfetzen aufzuzeichnen. Sie liefern wertvolle Informationen zur Organisation der Mafia in der Schweiz und zu ihren Verbindungen nach Italien und Deutschland.