Super League Der FC St.Gallen unterstützt den Antrag des FC Zürich – Playoffs sollen nicht eingeführt werden Der FC St.Gallen unterstützt den Antrag des FC Zürich, nächste Saison den «schottischen Modus» einzuführen. Die breite Ablehnung des Playoff-Modus sei zuletzt deutlich zum Ausdruck gekommen. Diese Signale habe man nicht ignorieren können, teilt der FC St.Gallen mit.

Die St.Galler Fankurve protestiert Ende der vergangenen Saison gegen die Einführung der Playoffs.

In intensiven Gesprächen, die der Verwaltungsrat und die Klubführung des FC St.Gallen in den vergangenen Wochen mit Fans, Behörden und Partnern geführt haben, sei die weit verbreitete Ablehnung gegen die geplante Einführung der Playoffs in der Super League ab der kommenden Saison wiederholt und deutlich zum Ausdruck gekommen. Dies schreibt der FC St.Gallen am Samstagnachmittag in einer Medienmitteilung. Und weiter:

«Als Klub, der über eine grosse Verankerung in der Bevölkerung verfügt und diese enge Beziehung zum Publikum lebt, können und wollen wir diese Signale nicht ignorieren.»

An der Generalversammlung der Swiss Football League im Mai 2022 hatte der FC St.Gallen die Aufstockung der Super League auf zwölf Teams abgelehnt, da er das aktuelle Format aus sportlichen und wirtschaftlichen Gründen als attraktiv und sinnvoll erachtete.

Nachdem die Erweiterung der Super League von zehn auf zwölf Mannschaften dann aber mit deutlichem Mehr beschlossen worden war, hat der Ostschweizer Klub in der Folge «mangels sinnvoller Alternativen» die Einführung der Playoffs gutgeheissen, wie der Verein schreibt.

Dies geschah jedoch vor allem deshalb, weil zu dem Zeitpunkt kein anderer Modus für eine Liga mit zwölf Mannschaften zur Diskussion stand, bei dem die Anzahl der Heimspiele nicht reduziert worden wäre.

Vor dem Heimspiel der Young Boys gegen St.Gallen: Die Fans zeigen den Playoffs die rote Karte. Bild: Peter Klaunzer/Keystone

Für Vereine wie den FC St.Gallen, die weitgehend von Zuschauereinnahmen und Sponsorenpartnerschaften leben, sei die Anzahl der Heimspiele jedoch existenziell wichtig. Eine Meisterschaft mit lediglich 32 Spielrunden wäre für den Klub zu keinem Zeitpunkt in Frage gekommen.

Der FC St.Gallen sei nach eingehender Prüfung der Ansicht, dass der «Schottenmodus» für die Super League der richtige Spielmodus sei.

«Mit diesem wird sichergestellt, dass in der Endabrechnung die Leistungen einer gesamten Saison gewürdigt werden und der Schweizer Cup nicht mit Playoffs in der Meisterschaft abgewertet wird.»

Mit 38 Spielrunden sei gewährleistet, dass jeder Klub zwischen 18 und 20 Heimspiele austragen könne, was für die wirtschaftliche Planung vieler Super-League-Klubs von grosser Bedeutung sei.

Die unterschiedliche Anzahl Heimspiele kann über zwei Saisons hinweg ausgeglichen werden. Aus diesem Grund unterstützt der FC St.Gallen, wie auch der BSC Young Boys und der FC Luzern, den Antrag des FC Zürich, welcher das «Schottische Modell» mit drei Grunddurchgängen und anschliessender Teilung in eine Meister- und eine Abstiegsrunde vorsieht.

Der Entscheid, ob die Playoffs gekippt werden und der schottische Modus kommt, fällt an der Generalversammlung der Swiss Football League am 11. November. (pd/pl)