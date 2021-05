Stürmernews Zuerst nein, dann ja: Wie der FC St.Gallen Thody Élie Youan in letzter Minute doch noch definitiv verpflichtet hat Der FC St.Gallen hat die Kaufoption für Thody Élie Youan gezogen. Der 22-Jährige, der diese Saison auf Leihbasis in der Ostschweiz spielt, wechselt somit im Sommer definitiv vom FC Nantes zum FC St.Gallen. Im Rahmen der «Espenrunde» erzählte Sportchef Alain Sutter, wie der Club Youan doch noch langfristig an sich binden konnte.

Thody Élie Youan bekommt beim FC St.Gallen einen Vertrag bis 2024. Bild: Freshfocus

Der von Nantes ausgeliehene Thody Élie Youan wechselt im Sommer fix in die Ostschweiz und erhält einen Vertrag bis 2024. Thody Élie Youan war am Samstag beim 5:0-Erfolg St.Gallens gegen Lausanne der überragende Spieler. Der 22-jährige Franzose steuerte zwei Assists und zwei Tore zum Sieg bei, der den Ostschweizern den Ligaerhalt sicherte.

In der «Espenrunde» vom Montag, einem im Internet übertragenen Talk des Klubs, gab Sportchef Alain Sutter bekannt, dass der FC St.Gallen die Kaufoption für Youan gezogen hat – doch die Zeit war knapp. Am 15. Mai, just am Tag des Spiels gegen Lausanne, mussten sich St.Gallens Verantwortliche entscheiden. Sutter:

«Wir schickten das Mail um fünf vor Zwölf ab.»

Dabei hatte der Klub seinem talentierten Stürmer drei Tage zuvor noch eine Absage erteilen müssen. «Weil nicht klar war, in welcher Liga wir spielen würden, konnten wir zu jenem Zeitpunkt die finanziellen Aufwendungen nicht stemmen», sagte Sutter gegenüber Moderator James Wehrli.

Alain Sutter, Sportchef des FC St.Gallen. Bild: Keystone

Doch nachdem am Samstag die ganze zweitletzte Runde dieser Saison für die St.Galler gelaufen war und der Stürmer brilliert hatte, «nahmen wir die Personalie Youan nochmals auf». Man habe gerade einmal zwei Stunden Zeit gehabt, um die Option einzulösen.

«Youan hat seine Qualitäten immer wieder aufblitzen lassen. Und er verfügt noch über einiges Potenzial.»

Über die Ablösesumme haben die beiden Vereine Stillschweigen vereinbart. Laut transfermarkt.ch beträgt Youans Marktwert rund 800'000 Franken.

Youan hat in Nantes alle Nachwuchsstufen durchlaufen. Im Mai 2019 debütierte er in der Ligue 1. Er gehörte zudem den französischen Nachwuchsauswahlen von der U18 bis zur U20 an. Im vergangenen September wechselte der Spieler leihweise nach St. Gallen. In der laufenden Saison kam Youan in Meisterschaft und Cup zu insgesamt 31 Einsätzen. Dabei erzielte der Franzose fünf Tore und bereitete sechs Treffer vor. Vor den Partien der vergangenen Woche in Zürich und gegen Lausanne litt Youan an einer Coronavirusinfektion, die ihn offenbar stark mitgenommen hat. Der Angreifer soll vier Kilogramm verloren haben und musste länger pausieren als Mitspieler, die ebenfalls am Virus erkrankt waren. Am Samstag aber war Youan topfit.