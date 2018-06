Stürmer Cédric Itten bleibt wohl beim FCSG Die Fans des FC St.Gallen mussten um den Verbleib von Stürmer Itten bangen. Jetzt dürften die Espen den 21-jährigen fix vom FC Basel übernehmen - auch wenn der Club dies noch nicht bestätigt. Martin Oswald

(Bild: Michel Canonica)

Cédric Itten war in der vergangenen Rückrunde vom FC Basel an den FC St. Gallen ausgeliehen. Schon seit Wochen bemühen sich die Ostschweizer darum, den 21-Jährigen Stürmer definitiv zu übernehmen. Offenbar steht man kurz vor der Vertragsunterzeichung. Gemäss "Blick.ch" bekommt Itten beim FC St.Gallen einen Vertrag bis 2021. Dies wird vom Club hingegen nicht bestätigt. "Noch sind nicht alle Details geklärt", sagt Mediensprecher Daniel Last. Itten wäre nach Jordi Quintillà St. Gallens zweiter Neuzuang für die neue Saison. Für die Ostschweizer traf der ehemalige Basel-Junior in 16 Spielen fünf Mal.