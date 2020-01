Goalie Dejan Stojanovic vor Wechsel zu Middlesbrough – wie reagiert der FC St.Gallen? Laut englischen Medienberichten dürfte der Transfer von St.Gallens Torhüter Dejan Stojanovic zu Middlesbrough zustande kommen. Ein Abgang des 26-Jährigen würde die Goaliesituation in der Ostschweiz weiter verschärfen.

Dejan Stojanovic hat für den FC St.Gallen seit seinem Wechsel im Sommer 2016 81 Partien bestritten. Eddy Risch, KEYSTONE

«The Northern Echo» schreibt, dass eine Einigung zwischen St.Gallen und dem Club aus der zweithöchsten englischen Liga bevorstehe. Offenbar ist Middlesbrough bereit, eine Million Pfund nach St.Gallen zu überweisen, was 1,3 Millionen Franken entspricht. Stojanovic verfügt beim Dritten der Super League noch über einen Vertrag bis nächsten Sommer, der sich nach einer gewissen Anzahl Spiele verlängern würde.

Am Mittwoch wurde bekannt, dass Middlesbroughs Torhüter Darren Randolph zu West Ham in die Premier League wechselt. Laut «The Northern Echo» hatte Middlesbrough den 26-jährigen Stojanovic schon länger auf dem Radar für den Fall, dass der irische Internationale Randolph den Club verlässt. Allerdings schreiben die Engländer auch, dass sich Stojanovic im Team von Middlesbrough gegen Aynsley Pears und Tomas Mejias durchsetzen müsse, um die Nummer eins zu werden.

Die delikate Situation des FC St.Gallen

Sollte es Stojanovic eine Woche vor dem Rückrundenstart in der Super League tatsächlich auf die Insel ziehen, verschärft sich die Goaliesituation in St.Gallen weiter: Die Nummer zwei Jonathan Klinsmann ist verletzt, die Nummer drei Nico Strübi ebenfalls. Ob Shamal George als Stojanovic-Ersatz in Frage kommt, ist ungewiss. Der Nachwuchstorhüter des FC Liverpool weilte mit St.Gallen in Spanien im Trainingslager und kam in den Testspielen zum Einsatz. Sportchef Alain Sutter sagte kürzlich, er sei bereit, falls Stojanovic wechseln würde. «Und wir wären offen, ob wir einen Torhüter ablösefrei verpflichten oder kaufen wollen.»