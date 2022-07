Testspiel Der FCSG bestreitet in Lustenau das zweitletzte Testspiel vor dem Saisonstart, muss dabei aber wohl erneut auf Neuzugang Guindo verzichten Die Spielberechtigung für den Malier war bis am Freitagabend noch nicht eingetroffen. Am Samstag spielt der FC St.Gallen in Lustenau.

Für den FC St.Gallen und Jordi Quintillà beginnt die Saison in zwei Wochen. Andy Müller/Freshfocus

Nach dem beachtlichen 1:1 gegen den Ligue-1-Dritten Monaco ist der FC St.Gallen am Donnerstag in die Heimat zurückgekehrt. Schon am Samstag bestreitet die Mannschaft von Trainer Peter Zeidler das zweitletzte Testspiel vor dem Saisonstart am 17. Juli in Genf gegen Servette.

Zurück in der Bundesliga nach 22 Jahren

Im Reichshofstadion, grad ennet der Grenze, treffen die St.Galler ab 16 Uhr auf Austria Lustenau. Nach einem 22-jährigen Unterbruch sind die Vorarlberger zum Ende der vergangenen Saison in die Bundesliga zurückgekehrt.

Noch hat die Mannschaft von Trainer Markus Mader in der Vorbereitung den Tritt aber nicht so richtig gefunden. Vor einer Woche unterlag sie dem FC Wil gleich mit 0:4.

Unwahrscheinlich ist, dass St.Gallen in Lustenau auf Neuzugang Daouda Guindo setzen kann. Bis am Freitagabend war die Aufenthaltsbewilligung und damit die Spielberechtigung für den 19-jährigen Malier, der für ein Jahr von Salzburg ausgeliehen wurde, jedenfalls noch nicht beim Klub eingetroffen.

St.Gallens Gegner hat ebenfalls mit einem Leihspieler auf sich aufmerksam gemacht: Die Lustenauer übernehmen von Bayern München den 19-jährigen Torben Rhein.

Der Captain des deutschen U19-Nationalteams kam in München in der Junioren-Bundesliga, der Regionalliga und der 3. Liga zum Einsatz. Verloren haben die Vorarlberger allerdings Haris Tabakovic. Der frühere Wiler verliess Lustenau als bester Torschütze der 2. Liga und spielt künftig für Austria Wien.