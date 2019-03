Sieg trotz einer Stunde in Unterzahl: Der FC St.Gallen fegt Neuchâtel Xamax mit 3:0 vom Platz Der FC St.Gallen gewinnt zu Hause gegen Neuchâtel Xamax souverän mit 3:0. Dabei spielten die St.Galler fast 60 Minuten mit zehn Mann, nachdem Goalie Dejan Stojanovic wegen einer Notbremse Rot sah. Luca Ghiselli

Freudenschrei nach dem 1:0: Jérémy Guillemenot lässt sich nach seinem Führungstreffer von seinen Teamkollegen feiern. (Bild: Keystone/Gian Ehrenzeller)

Die Tore

1-0, 20. Minute, Jérémy Guillemenot: Andreas Wittwer lanciert mit einem präzisen Steilpass Majeed Ashimeru. Der Ghanaer flankt auf den zweiten Pfosten, wo Guillemenot bereit steht und mit einer Direktabnahme Xamax-Goalie Laurent Walthert bezwingt.

2-0, 67. Minute, Tranquillo Barnetta: Majeed Ashimeru entwischt seinem Neuenburger Gegenspieler und kreiert eine Überzahlsituation. Die Xamaxiens sind hinten schlecht sortiert, Ashimeru passt zum eingewechselten Barnetta, der alleine vor Goalie Walthert verwandelt.

3-0, 76. Minute, Vincent Sierro: Xamax-Verteidiger Charles Pickel foult Dereck Kutesa im Strafraum. Vincent Sierro verwandelt den Penalty sicher. Es ist Sierros zehnter Saisontreffer.

Die Spiel-Analyse

Die St.Galler beginnen stark. Das Team von Peter Zeidler lässt in der Startviertelstunde den Ball gut laufen, lässt defensiv nichts zu und kommt so immer wieder zu Torchancen. Zweimal vergibt Dereck Kutesa aber aus aussichtsreicher Position. Nach einem Doppelpass mit Kutesa kommt Andreas Witter in der 12. Minute zur ersten Grosschance der Partie. Der Aussenverteidiger schiesst aus spitzem Winkel aber knapp am rechten Pfosten vorbei. Auch Axel Bakayoko trifft eine knappe Minute später nur das Aussennetz.

Xamax bringt lange Zeit nur nach stehenden Bällen Gefahr vor das Tor von Dejan Stojanovic. Die Neuenburger verteidigen geschickt und lauern auf Konter. Es ist denn auch ein schnörkellos vorgetragener Gegenstoss, der in der 20. Minute zum ersten Tor des Nachmittags führt – allerdings erzielt es der FC St.Gallen. Neuzugang Jérémy Guillemenot bringt Grün-Weiss nach einem Zuspiel vom Majeed Ashimeru in Führung.

Eine Reaktion auf den St.Galler Führungstreffer lässt Xamax vermissen. Die St.Galler bleiben auch in der Folge das bessere Team. Nach einer halben Stunde vergibt Ashimeru dann eine 100-prozentige Chance: Er kann vom herrlichen Doppelpass im Strafraum mit Jérémy Guillemenot nicht profitieren und trifft aus etwa fünf Metern nur die Latte. Der gefährliche Gegenstoss der Xamxiens bleibt aber ohne Folgen.

In der 35. Minute dann der grosse Aufreger: Stojanovic läuft aus dem Tor, um den heranstürmenden Kemal Ademi zu stoppen. Der Neuenburger Stürmer sucht den Kontakt – und findet ihn. Die logische Konsequenz: Stojanovic fliegt mit Rot vom Platz. Für Daniel Lopar muss der auffällige Guillemenot raus.

Plötzlich ist Xamax wieder im Spiel. Und die Xamaxiens drücken gegen Ende der ersten Halbzeit mehr und mehr. Nuzzolo fällt im Strafraum, Schiedsrichter Adrien Jacottet verwarnt den Neuenburger Offensivmann wegen Reklamierens. Jetzt ist Zunder im Spiel, Nuzzolo wird bei jeder Ballberührung ausgepfiffen. Kurz vor dem Pausentee trifft Mustafa Sejmenovic aus kurzer Distanz mit seinem Kopfball nur die Latte. Der Ball prallt wenige Zentimeter vor der Torlinie auf. Glück für St.Gallen. Der Halbzeitpfiff, er kommt für die St.Galler gerade recht.

Danach ist das Tempo erst einmal aus der Partie raus. Die St.Galler versuchen, nichts übers Knie zu brechen. Und die Neuenburger sind zwar um den Ausgleich bemüht, werden aber nur sehr selten wirklich gefährlich. Auch nach dem Treffer durch Barnetta, der vor Xamax-Goalie Laurent Walthert eiskalt bleibt, geben die Neuenburger nicht auf. In der 71. Minute trifft Samir Ramizi per Kopf nur die Latte, Pietro di Nardo setzt den Nachschuss aus wenigen Metern neben das Tor. In der 76. Minute dann die Vorentscheidung: Xamax-Verteidiger Charles Pickel foult Dereck Kutesa im Strafraum, Vincent Sierro verwandelt sicher zum 3:0.

Der Beste

Majeed Ashimeru. Zusammen mit Jordi Quintillà sicherer Taktgeber im Mittelfeld. Mit zwei Torvorlagen trägt der Ghanaer massgeblich zum Sieg bei.

Der Schlechteste

Dejan Stojanovic. Der Goalie bringt mit seinem übermotivierten Ausflug aus dem Strafraum und dem darauf folgenden Platzverweis seine Teamkollegen arg in die Brédouille.

Der Aufreger

St. Gallens Torhüter Dejan Stojanovic sah in der 35. Minunte nach einer Notbremse rot. (KEYSTONE/Gian Ehrenzeller)

Die rote Karte gegen Dejan Stojanovic. Foul ist's, aber verhinderte der Goalie auch eine klare Tormöglichkeit? Die Meinungen auf den Rängen im Kybunpark gingen auseinander.

Der Schiedsrichter

Der Platzverweis gegen Dejan Stojanovic ist vertretbar. Ansonsten pfeift Schiedsrichter Adrien Jaccottet ziemlich kleinlich und zieht so zwischenzeitlich den Unmut der St.Galler Fans auf sich.

Die Fans

Die St.Galler Anhänger feiern ihre Mannschaft 90 Minuten lang. Auch für Unglücksrabe Dejan Stojanovic gibt's aufmunternde Sprechchöre, als er nach dem Platzverweis vom Feld geht.

Die Reaktionen

