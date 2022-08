Seitenblick Vor dem Cuphit: Alle treffen sich in der Goldacher Pizzeria Noch dauert es ein paar Tage bis zum Cup-Schlager zwischen dem FC St.Gallen und dem FC Rorschach-Goldach. Dabei kennt man sich ganz gut, und gewiss hat man schon zusammen gespeist. In Goldach, bei Miki. Christian Brägger Drucken Teilen

In Goldach hat es eine Pizzeria. Sie ist beliebt bei Besuchern aus nah und fern, bei Gross und Klein, die sich drinnen und draussen auf dem überdachten Sitzplatz kulinarisch verwöhnen lassen. Auch die gediegene Atmosphäre lockt, und manchmal gibt es zu später Stunde eine kleine Tischtennisrunde, bei der so mancher Prahlhans in die Schranken gewiesen wird.

Wobei. Die Kleinen gehen vor allem gerne dahin, um aus der Nähe ihre Idole zu sehen, um gefühlt mit ihnen gemeinsam zu essen oder vielleicht ein Selfie zu erhaschen. Zumal die Fussballer des FC St.Gallen den Gastronomiebetrieb für sich entdeckt haben.

FCSG-Stürmer Emmanuel Latte Lath mit einem Fan.

Sie sind angezogen von der weitherum bekannten Gastfreundschaft des Besitzers Michelle oder kurz: Miki. Latte Lath, Schubert, Sutter, Schmidt, von Moos, Görtler, Maglica, Watkowiak, Guillemenot, Ruiz, Stojanovic, Salihovic, Barnetta, Costanzo, Wiss, Lopar, Mutsch, auch Zinnbauer, Saibene wie Zeidler waren schon oft hier und sind gern gesehene Gäste. Und Freunde des Hauses. Ein Hauch von Fussball, der noch nicht ganz von Welt ist, umweht also latent die Gemäuer, wobei vereinzelt einer der Profis im Tischtennis in die Schranken gewiesen wird.

Pizzeria-Besitzer Miki mit St.Gallens Fabian Schubert. Bild: ZvG

Spielen wollen sie ja immer, irgendwie. Und als einst die Klinsmänner dort verkehrten, war der Hauch dank Vater Jürgen, als Aktiver Welt- und Europameister, tatsächlich von Welt. Nun ist die Pizzeria ebenfalls ein Fixstern für den FC Rorschach-Goldach. Die erste Mannschaft, Vorstand, Sponsoren – der gesamte Verein speist hier und feiert Feste, wie sie gerade fallen. Mit Kindern oder ohne – womöglich ist ja noch ein St. Galler da. Auch spielt es keine Rolle, wenn der Hunger erst um Mitternacht kommt, die Küche ist stets parat. Selbstredend ist Miki ein Sponsor des Fussballklubs. Vielleicht hat der FC Rorschach-Goldach in letzter Zeit bei seinen Besuchen die prominenteren Fussballgäste aus der Kantonshauptstadt ein bisschen genauer studiert. Deren Essgewohnheiten, die Schwächen für Süsses oder Saures, ihre Launen. Denn am Sonntag kommt es zum zumindest in der Region viel beachteten Aufeinandertreffen. Nicht in Goldach, nicht in Tübach, nicht in Rorschach, für einmal nicht in der Pizzeria. Sondern im Schweizer Cup, im denkwürdigen Espenmoos.

Die Pizzeria in Goldach ist ein Fixstern für die erste Mannschaft des FC Rorschach-Goldach. Bild: Michel Canonica

Sogar Timo Meier kommt immer mal wieder ins Restaurant, womit wir wieder beim Hauch von Welt wären. Er spielt Eishockey bei den San Jose Sharks, ist ein Star. Er kennt Miki wie die St. Galler Profis gut, es gibt Freundschaften. Und vermutlich kennt Meier, der aus Herisau stammt, auch den einen oder anderen Akteur des FC Rorschach-Goldach. Dennoch dürfte der bekennende FCSG-Fan am Sonntag nicht neutral sein. Meier erhält für den Cupmatch eine besondere Rolle.

Gemeinsam mit Marc Zellweger, der lebenden Legende des FC St. Gallen, auch er ein «Amico» von Miki. Die beiden Sportprominenten sollen den Anstoss der Partie ausführen, sofern das Schweizer Fernsehen nicht sein Veto einlegt. Falls es dann während der Begegnung Süsses oder Saures für ein Team geben sollte, könnte Zellweger schlichten, er hat ein Fitnessstudio in Rorschach. Vielleicht kann auch Meier helfen. Nicht mit einer Grätschte. Mit einem harten Check. Am Schluss sehen sich eh alle wieder in der Pizzeria.