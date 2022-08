Seitenblick Vier Spiele, drei Platzverweise – weshalb der FCSG trotzdem keine disziplinlose Mannschaft ist Der FC St.Gallen hat in den ersten vier Spielen dieser Saison bereits drei rote Karten kassiert. Eine disziplinlose Mannschaft sind die Ostschweizer deswegen nicht. Aber die St.Galler müssen die Emotionen in den Griff bekommen. Was unter den aktuellen Umständen eine Herausforderung ist. Patricia Loher Drucken Teilen

Schiedsricher Luca Piccolo zeigt St.Gallens Torhüter Lawrence Ati Zigi im Auswärtsspiel gegen die Grasshoppers die rote Karte. Alexandra Wey / KEYSTONE

Wo St.Gallen spielt, geht es hoch zu und her. Kein Abtasten, kein Ausruhen. Es rollt Angriff um Angriff. Selbst nach einer 2:0-Führung in einem fremden Stadion, was dann, wie zuletzt bei den Grasshoppers, vielleicht auch einmal nicht ganz aufgeht.

Der FC St.Gallen kennt trotzdem nur eine Richtung, das entspricht den Vorstellungen der Vereinsführung und den Vorstellungen von Trainer Peter Zeidler. Emotionen schüren, Verbindung schaffen, Gesprächsstoff liefern.

Emotionale Achterbahnfahrten

Noch nie in der Geschichte des FC St.Gallen kamen mehr Fans ins Stadion als in der vergangenen Saison, noch nie hat der Klub derart viele Saisonkarten verkauft wie im Hinblick auf diese Meisterschaft. Die Spiele im Kybunpark sind zu Events geworden, meist emotionale Achterbahnfahrten, welche die Fans von den Sitzen reissen.

Die Funken springen hin und her zwischen Publikum und Spielern. In dieser hitzigen Atmosphäre und bei diesem aufwühlenden, manchmal wild anmutenden Fussball als Spieler und Trainer kühlen Kopf zu bewahren, ist eine Kunst.

St.Gallens Isaac Schmidt (rechts) gegen den Zürcher Wilfried Gnonto. Claudio Thoma/Freshfocus

Zwar war noch keine rote Karte in dieser Saison spielentscheidend. Und die Platzverweise haben kaum Gemeinsamkeiten: Einmal war es eine gelb-rote Karte, weil Captain Lukas Görtler den Arm in einem Zweikampf zu weit nach oben nahm.

Einmal gab es direkt rot, weil Isaac Schmidt den Fuss auf der Höhe eines gegnerischen Knies nicht mehr rechtzeitig zurückziehen konnte. Und am Samstag liess sich Torhüter Lawrence Ati Zigi nach einem frustrierenden Spielverlauf schlicht von einem Gegenspieler provozieren.

Die Lehren aus der Vorsaison

Eine rote Karte bedeutet aber immer auch: Da hat jemand überbordet, da war jemand übermotiviert.

Der FC St.Gallen hatte in der vergangenen Saison eine Phase, als er in 16 Spielen fünf Platzverweise kassierte, welche oft spielentscheidend waren. Er bekam das Problem in den Griff und sportlich ging es aufwärts. Dank kühlerer Köpfe. Trotz hitziger Atmosphäre.