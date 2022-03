Seitenblick Grün-weiss in Kalifornien: Der Herisauer Timo Meier geht mit dem Trikot des FC St.Gallen ins Eishockeytraining Er erhält Komplimente für das Outfit und gewinnt bei den NHL-Profis der San Jose Sharks weitere Anhänger für den Ostschweizer Fussballklub. Daniel Good Drucken Teilen

Der neue FCSG-Fan Erik Karlsson (links) mit Timo Meier, Topskorer der San Jose Sarks. Bild: Jim Mcisaac / AP

In der Nacht auf Donnerstag hat Timo Meier in der NHL den 66. Skorerpunkt in dieser Saison verbucht und seine Bestmarke egalisiert. Das ist schön.

Noch schöner ist es, dass der Herisauer Eishockeyprofi ab und zu mit einem Trikot des FC St.Gallen ins Training der San Jose Sharks geht. Und von den Teamkollegen Komplimente für sein Outfit erhält.

Meier ist bekennender Fan des Ostschweizer Fussballklubs und verfolgt in der Eishockeypause wann immer möglich die St.Galler Spiele im Stadion. Der 25-Jährige ist der beste Stürmer des kalifornischen NHL-Klubs und verdient in der kommenden Saison zehn Millionen Dollar brutto. Das ist mehr als das Budget für die erste Mannschaft des FC St.Gallen.

Kein Aprilscherz: An der amerikanischen Westküste gibt es mittlerweile zwei weitere Fans des FC St.Gallen. Es sind Meiers Mitspieler Erik Karlsson und Nick Bonino, zwei gestandene NHL-Profis mit Millionensalären.

Denn Meier hat teamintern geweibelt für St.Gallen. Er sagt:

«Ich konnte sie überzeugen.»

Wenn es so weiter geht, gibt es in den USA wohl noch mehr St.Galler Sympathisanten.

Meier und Kollegen werden das NHL-Playoff voraussichtlich verpassen. Aber sie können sich an der kalifornischen Sonne an den aktuellen Höhenflügen des FC St.Gallen in der Schweiz erfreuen. Und sich ein Beispiel nehmen.