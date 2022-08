schweizer cup Zu schnell, zu stark, zu abgebrüht: Der FC St.Gallen fegt im Espenmoos den FC Rorschach-Goldach mit 15:0 vom Platz Nichts zu holen für den FC Rorschach-Goldach. Die Espen zeigen an diesem Sonntagnachmittag eindrücklich, was ein Unterschied von vier Ligastufen bedeutet. Den Hausherren ist nicht einmal ein Ehrentreffer vergönnt.

Dass der FC St.Gallen siegreich vom Platz gehen würde, stand eigentlich ausser Frage. Eine Machtdemonstration in dieser Höhe hatten allerdings nur die wenigsten antizipiert. Eine umfassende Analyse erübrigt sich insofern.

Die Grünweissen machen früh Druck - und werden früh belohnt. Julian von Moos lässt sich in der 2. Minute bereits als Doppeltorschütze feiern. In Minute 20 tut es ihm Jérémy Guillemenot gleich. Die Nummer 9 ist vor dem Kasten der Rorschacher so eiskalt, wie man ihn in der Super League gerne öfters sehen will.

Neun Tore in 45 Minuten

Es geht in diesem Rhythmus weiter. Vor dem Pausenpfiff lassen sich ausserdem Lukas Görtler, Christian Witzig, Fabian Schubert und Chadrac Akolo feiern. Neun Tore in 45 Minuten. Ein paar sehenswerte waren auch dabei. Von Moos' dritter Treffer etwa.

«Jetzt ist dann aber auch mal gut», denkt sich in der Halbzeitpause der eine oder andere auf der Tribüne. Nichts da. In Halbzeit zwei erwarten uns weitere sechs Treffer. Vier davon erzielt Chadrac Akolo. Gnadenlos.