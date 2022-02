Am Mittwoch live: Der FC St.Gallen kämpft bei Etoile Carouge um den Einzug in den Cup-Halbfinal

Der Traum lebt: Der FC St.Gallen möchte zum zweiten Mal in Folge in den Cupfinal einziehen. Zwei Siege ist er noch vom Endspiel entfernt, einen davon muss er am Mittwoch ab 20 Uhr bei Etoile Carouge einfahren. Wir berichten live aus Genf.