Querdenker Weshalb der Frauensport auf der Überholspur ist Ich gestehe, dass ich bis vor ein paar Jahren beim Frauenfussball kaum hinschauen konnte. Doch mein Horizont hat sich erweitert, die rasante, sportliche Entwicklung aber auch die Leidenschaft und die Fairness der Frauen begeistern. Aber auch andere Schweizer Sportlerinnen haben in den vergangenen Jahrzehnten grossartige Leistungen gezeigt.

Unser Kolumnist René Bühler. Benjamin Manser

Der Kampf um die sportliche Gleichberechtigung läuft einher mit den Jahrzehnten, in welchen die Frauen um ihr politisches Mitspracherecht gekämpft haben.

Die Frauen dürfen erst seit 1971 bei eidgenössischen Abstimmungen ihre Meinung kundtun und wurden beispielsweise in der Leichtathletik bei Läufen über 2,4 Kilometer nicht zugelassen. Als sich 1967 am Marathon in Boston mit Kathrine Switzer trotzdem eine Frau eingeschlichen hatte, wurde sie vom Renndirektor rabiat aus dem Rennen genommen.

Kein Vergleich der Geschlechter mehr

Zu oft habe ich bei vielen Sportarten die männliche und die weibliche Version verglichen. Mit der Entwicklung des Frauensports wurde ich geläutert, der Vergleich nach Geschlechtern darf kein Thema sein. Es ist selbstverständlich, dass es auf Grund der unterschiedlichen Stärken und körperlichen Voraussetzungen gewisse Unterschiede gibt.

Trotzdem erscheint es sinnvoll, dass die Frauen im Turnen nicht an die Ringe müssen, sowie ich den Männern die graziöse Kunst auf dem Schwebebalken nicht in gleichem Masse zutrauen würde. Wenn sich eine Frau als Gewichtheberin geboren fühlt, dann soll dies so sein, auf der anderen Seite fehlen noch die Männer in der rhythmischen Sportgymnastik oder dem Synchronschwimmen.

Ich gestehe, dass ich bis vor ein paar Jahren beim Frauenfussball kaum hinschauen konnte, weil sich mein Vergleich zum Männerfussball nicht steuern liess. Und wenn ich jetzt ein Spiel der Männer-Super-League und der Women’s Super League vergleiche, dann ist der Unterschied zugunsten der Frauen markant kleiner geworden, aber da bin ich schon wieder in der Mühle des Vergleichs.

Der Horizont hat sich erweitert

Ich kann Marco Zwyssig, Dorjee Tsawa oder Ivan Dal Santo heute verstehen, dass sie Frauenteams gecoacht haben.

Es ist zehn Jahre her, dass ich den leider viel zu früh verstorbenen Christoph Keller dafür bewundert habe, die Frauen des FC St. Gallen zu trainieren. Für mich wäre dies damals unvorstellbar gewesen.

Mein Horizont hat sich erweitert, die rasante, sportliche Entwicklung aber auch die Leidenschaft und die Fairness der Frauen begeistern.

Eine Jahrhundertsportlerin

Die Schweizer Sportlerinnen haben in den vergangenen Jahrzehnten grossartige Leistungen gezeigt. Man schaut mit grossem Respekt auf die Fussballerinnen oder die Leistungen der Schweizer Leichtathletinnen.

Die Triathletin Nicola Spirig ist eine Jahrhundertsportlerin und das Bobteam von Martina Fontanive steht sinnbildlich für den Enthusiasmus in einer Sportart, die hoch defizitär ist und nur dank der Schweizer Sporthilfe und einigen Sponsoren überleben kann. Die Handballerinnen des LC Brühl sind seit Jahrzehnten ein sportliches Phänomen.

Hinter dieser Entwicklung des Frauensports stehen die Sportlerinnen selbst aber auch weibliche und männliche Funktionäre, welche wie die politischen Kämpferinnen und Kämpfer für die Rechte der Frauen, niemals aufgegeben haben.

Bezüglich der Löhne besteht aber in vielen Sportarten ein riesiger Unterschied, markant ist er auch zwischen Lionel Messi und Chelseas Samantha Kerr, die mit 480'000 Euro Jahressalär die wohl bestbezahlte Fussballerin der Welt ist. Dies ist etwa 25 Prozent mehr als Messi pro Tag verdienen soll.

Die Ungleichheit in der Bezahlung könnte kaum grösser sein, ein Stopp der männlichen Fantasielöhne ist längst überfällig. Messis Krokodilstränen beim Abschied in Barcelona wurden zwei Tage später mit einem neuen Vertrag in Paris getrocknet. Anstatt ein T-Shirt mit dem Aufdruck «Ici, c’est Paris» zu tragen, hätte eine «Shame-on-you»-Mütze besser gepasst.