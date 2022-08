Während für St.Gallens U21 am Samstag die dritte Runde ansteht, fällt für Brühl das Spiel gegen Etoile Carouge aus; die Genfer sind – anders als die St.Galler – im Cup vertreten. Brühl trägt das Auswärtsspiel am kommenden Mittwoch nach. Der Überblick vor der Partie zwischen den St.Galler und den Basler Nachwuchsfussballern im Espenmoos, wo am Sonntag die Cuppartie gegen Rorschach-Goldach stattfindet.