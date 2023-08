Promotion League Kleiner grosser Stadtmatch zwischen Brühl und FCSG II: Am Mittwoch ab 19.30 Uhr ist wieder einmal Derbyzeit im Paul-Grüninger-Stadion, und die Ausgangslage offen Es ist stets Zunder drin, wenn der SC Brühl in der Promotion League auf den Nachwuchs des FC St.Gallen trifft, meist vor grossem Anhang. Und nun sehen sich die beiden Rivalen der Stadt bereits in der vierten Runde ein erstes Mal. Verfolgen Sie die Partie ab 19.30 Uhr bequem in unserem Livestream.

Auch wenn die erste Mannschaft des FC St.Gallen gegen Brühl testet, geht es um etwas. Marc Schumacher / freshfocus

Der Entscheid am grünen Tisch, aus der Niederlage gegen Rapperswil-Jona einen Forfaitsieg für Brühl werden zu lassen, katapultierte die Mannschaft von Trainer Denis Sonderegger vom 13. auf den 4. Platz. Und ist dem Umstand geschuldet, dass der Klub vom Zürichsee einen Akteur eingesetzt hatte, der nicht auf dem Matchblatt stand. Wie auch immer: Zuletzt harzte es ein bisschen bei den Brühlern, das muss man so festhalten, vor allem mit dem Toreschiessen hatte man Mühe. Zudem sagt Sonderegger auf der Klub-Homepage: «St.Gallen will bei uns gewinnen.»

Die Lust auf das Stadtderby

Auf der anderen Seite hofft der U21-Trainer der St. Galler, Orest Shala, dass die Begegnung trotz der Unwetter planmässig durchgeführt werden kann. «Wir haben richtig Lust auf dieses Stadtderby. Meine Mannschaft ist ehrgeizig, motiviert. Wir trainieren viel und haben seit dem Sommer die Umfänge erhöht. Aber die Regeneration kommt natürlich nicht zu kurz.»

Hier geht es zum Livestream des Spiels: SC Brühl SG SC Brühl 0 FC St.Gallen 1879 U-21 St.Gallen U-21 0 19:30

Shala stuft Brühl als ein zweikampfstarkes, aggressives, kompakt stehendes Team ein. «Das wird eine Challenge, aber wir sind parat.» Der Deutsche sieht Vorteile für die Jungen des FC St.Gallen in den Bereichen Speed wie Technik. Vordergründigstes Ziel bleibt aber, Spieler näher an die erste Mannschaft heranzubringen. Gerade dafür sind Partien wie diese gegen den SC Brühl hilfreich.

Shala sagt: «Wir haben gerade viel Energie, die wollen wir auch zeigen und entsprechend intensiv spielen, Vollgas geben.»

Enges Aufeinandertreffen erwartet

Die personelle Situation der Brühler: Dario Stadler und Marius Linke fallen verletzt aus. Eher unwahrscheinlich ist der Einsatz von Silvio, des zweitbesten Torjägers in der Challenge-League-Historie. Der 38-Jährige wurde im letzten Spiel in Paradiso ziemlich hart angegangen

Die personelle Situation der U21-St.Galler: Behar Neziri befindet sich im Aufbautraining, kann aber noch nicht mittun. Alessandro Vogt schlägt sich weiterhin mit Rücken­beschwerden herum. Ansonsten sind alle fit. Überdies ist nicht geplant, dass bis auf Goalie Bela Dumrath weitere Profis vom Super-League-Kader mittun. Zumal es nicht mehr jene Grösse der Vorsaison hat.

Der Matchtipp: Brühl ist noch nicht in Topform, zuletzt gab es beim FC Paradiso eine Niederlage (und eigentlich davor gegen Rapperswil-Jona auch). Die St.Galler ihrerseits belohnten sich gegen die U21 des FC Lugano mit dem 1:1 nicht, man vergass, nachzulegen nach der Führung. Mit vier Punkten aus drei Spielen ist der Start aber passabel. Zweimal hat Brühl gegen die St.Galler U21 gespielt, seit die Nachwuchsmannschaft im Sommer 2022 mit einer sogenannten «Wild Card» am grünen Tisch in die Promotion League aufgestiegen ist. Zuerst verloren die Brühler im Kybunpark 2:3, in der Rückrunde dann gab es ein 1:1 im Paul-Grüninger-Stadion. Und diesmal? Könnte es ein ausgeglichenes 2:2 werden.

Die Anspielzeit: Brühl – St.Gallen U21, Mittwoch, 30.August, 19.30 Uhr, Paul-Grüninger-Stadion, St.Gallen.