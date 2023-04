Promotion League Die U21 des FCSG reist befreit nach Bulle – das Spiel am Samstag ab 17 Uhr im Livestream Die U21 des FC St.Gallen gastiert am Samstag in Bulle. Nach den zwei Niederlagen gegen Étoile Carouge und Breitenrain will sich die Mannschaft von Trainer Marco Hämmerli rehabilitieren.

Trotz der zwei Niederlagen in Folge steht seit dem vergangenen Wochenende fest, dass die Nachwuchsfussballer des FC St.Gallen auch kommende Saison in der Promotion League spielen. Der Ligaerhalt ist für den Aufsteiger also geschafft, was bei den jungen Spielern eine gewisse Befreiung hervorrufen könnte. Am Samstag spielen sie in Bulle.

Der Gegner: Bulle hat 29 Spiele absolviert und belegt den zwölften Tabellenrang. Dies mit 10 Siegen, 6 Unentschieden und 13 Niederlagen, Torverhältnis 41:46. Bulle ist eine kampfstarke Mannschaft und pflegt zu Hause einen offensiven Fussball. In den 1980er Jahren spielte der Klub noch in der damaligen NLA und NLB.

Die personelle Situation: Fehlen wird heute der gesperrte Jason Parente. Fraglich sind Mischa Beeli und Yannick Schweizer. Sonst steht Trainer Marco Hämmerli das gesamte Kader zur Verfügung. Wer von der ersten Mannschaft dazustösst, ist noch offen.

Die jungen St.Galler und Samet Cicek haben sich den Ligaerhalt gesichert. Bild: Michel Canonica

Der Matchtipp: Für beide Mannschaften geht es um nichts mehr. Das heisst aber dennoch, dass beide den Sieg wollen. Nach ausgeglichenem Spiel behalten die St.Galler die Oberhand und gewinnen mit 3:1. Der entscheidende Treffer fällt in der Nachspielzeit.

Die Anspielzeit: Bulle – St.Gallen II, Samstag, 17 Uhr, Stade de Bouleyres, Bulle.

