Promotion League Die U21 des FCSG gastiert bei Aufstiegsanwärter Baden – die Partie am Samstag ab 16 Uhr im Livestream Der Saisonschlussspurt ist eingeläutet, St.Gallens U21 will sich noch um den einen oder anderen Rang verbessern. Der nächste Gegner Baden ist allerdings ein harter Brocken.

Nach dem glücklichen 2:2 gegen Biel müssen sich die jungen St.Galler steigern, um beim Aufstiegsanwärter Baden zu punkten. Die Aargauer belegen den dritten Rang.

Das Spiel im Live-Stream: FC Baden FC Baden 0 FC St. Gallen II St. Gallen II 0 16:00

Der Gegner: Der Aufsteiger in die Promotion League hat sich in der Spitzengruppe der Tabelle festgesetzt und strebt den direkten Aufstieg in die Challenge League an. Um dies zu schaffen, müssen die Badener alle restlichen Partien gewinnen, um sicher den zweiten, aufstiegsberechtigten Platz zu belegen. Zudem müssen sie in zweiter Instanz auch noch die Lizenz erhalten. Das Hinspiel verloren die jungen St.Galler mit 0:2.

St.Gallens junger Stürmer Gonçalo Filipe Figueiredo. Bild: Michel Canonica

Die personelle Situation: Trainer Marco Hämmerli muss auf die gesperrten Jonas Helg und David Jacovic verzichten. Dazu wird verletzungsbedingt Elhan Emini fehlen. Ansonsten stehen dem Coach alle Spieler zur Verfügung.

Der Matchtipp: Beim letzten Gastspiel in Baden gewann die U21 des FC St.Gallen gleich mit 4:0. Diesmal dürfte es nicht mehr so einfach sein, einen Sieg einzufahren. Nach einem abwechslungsreichen Spiel endet die Partie mit 2:2.

Die Anspielzeit: FC Baden – FC St.Gallen II, Samstag, 16 Uhr, Stadion Esp, Baden.

