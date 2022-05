Presseschau «Der Wankdorf-Horror»: So berichteten Schweizer Medien über die Cupfinal-Katastrophe des FC St.Gallen Die Espen sind im Berner Wankdorf gnadenlos gescheitert und unterlagen dem FC Lugano mit 1:4. Die meisten Medien beurteilen den Sieg der Tessiner als verdient. Ein Ereignis bekam in der Berichterstattung besonders viel Aufmerksamkeit – und es handelt sich dabei nicht um eine Spielszene.

Enttäuschung bei Spielern und Fans: Der FCSG bringt den Cuppokal wieder nicht nach Hause. Bild: Ralph Ribi

Auch einen Tag nach der krachenden Niederlage des FC St.Gallen sitzt der Schmerz noch tief. Ein weiteres Mal gelingt es den Espen nicht, den Titel zu holen und den Pokal nach Hause zu bringen. Ebenso vernichtend wie das Spielresultat von 4:1 war das Urteil der Schweizer Presse.

So schreibt beispielsweise «Watson»: «Die Ostschweizer, die das Feld in der Super League nach schwachem Herbst von hinten aufrollten, wirkten in der Crunch Time gelähmt, und das zum wiederholten Mal unter Trainer Peter Zeidler.»

Zudem gibt es lobende Worte für den FC Lugano: «Nichts war es also mit dem zweiten Cupsieg des FC St.Gallen. Aber dies lag nicht nur am eigenen Unvermögen. Sondern auch daran, dass es die St.Galler nach lauter Unterklassigen mit einem Gegner zu tun bekamen, der an diesem frühsommerlichen Sonntagnachmittag so entfesselt wie gross aufspielte.»

Im Angriff überzeugten die Espen überhaupt nicht, schreibt das SRF: «Angepeitscht vom zahlreich angereisten Anhang brachte St.Gallen in der Offensive erstaunlich wenig zu Stande. Zwar hatten die Ostschweizer mehr Spielanteile, vor Lugano-Torhüter Amir Saipi wurde es aber zu selten gefährlich, um die Spannung zurückzubringen. Einzig ein Freistoss aus aussichtsreicher Position von Victor Ruiz nach rund einer Stunde konnte Gefahr erzeugen.»

Derweil macht «20 Minuten» das Stadion für die Niederlage des FCSG verantwortlich: «Der FC St.Gallen hatte vor dem Schweizer Cupfinal gegen Lugano ein Problem. Das Endspiel um den Titel fand im Wankdorf statt. Für die Espen ungut, da der letzte Sieg des FCSG im Berner Stadion vom Jahr 1998 datiert ist. Seither ging man 34-mal nicht als Sieger vom Rasen. Vom Kunstrasen des neuen Wankdorfs seit Einweihung 2005 noch gar nie. Ein wahrer Wankdorf-Horror! Exakt diesen Fluch wollten die Espen an diesem Sonntag aber nun brechen – zumal sie schon im vorigen Jahr den Cupfinal verloren.»

«Das schafften sie aber nicht. Der Horror, er bleibt für den FCSG weiter bestehen.»

«Lugano gewinnt den Final mit 4:1. Damit schnappen sich die Tessiner die Trophäe erstmals seit 1993 wieder. Die Partie war wild und über weite Strecken überzeugte das Team von Lugano-Coach Mattia Croci-Torti. Der Sieg war also verdient. Aber von Anfang an.»

Der «Blick» greift die Freude der angereisten Lugano-Fans auf: «Es ist 15.52 Uhr, als Schiedsrichter Urs Schnyder abpfeift und bei den Tessiner Tifosi alle Dämme brechen. Der FC Lugano ist Cupsieger! Zum ersten Mal seit 1993 wandert die Sandoz-Trophäe wieder ins Tessin. Der Jubel bei den mitgereisten Fans aus dem Tessin ist riesig, an vorderster Feier-Front Luganos Trainer Mattia Croci-Torti, der als Einheimischer seinen Verein zu diesem grossen Erfolg geführt hat. Katzenjammer hingegen bei den St.Gallern: Der Traum, ein Jahr nach dem verlorenen Final gegen Luzern in die Ostschweiz zu holen, ist geplatzt!»

In einem Kommentar schreibt FM1 Today-Redaktor Sandro Zulian: «Der erste Stich ins grün-weisse Herz war der Führungstreffer der Luganesi nur wenige Minuten nach dem Anpfiff. Was nach der Pause folgte, war für eingefleischte Fans kaum zu ertragen. Ein Trauma, das die Ostschweiz wohl noch längere Zeit beschäftigen wird.»

Hüppis Aktion kam gut an

Sehr positiv fielen hingegen die Reaktionen auf den FCSG-Präsidenten Matthias Hüppi aus. Dieser versuchte nämlich nach dem Spiel, einige wildgewordene Espen-Fans zu beruhigen. In der Presselandschaft bekommt Hüppi viel Lob dafür.

Hier das Video von Hüppis Aktion. Video: FM1Today

Von Watson wird er zum Beispiel als Held des Tages betitelt: «Einige Vermummte haben aus Frust über den zweiten verlorenen Cupfinal in Serie ebenfalls den Weg aufs Feld gesucht und versuchen, die Tessiner Pokalfeier zu stören. Doch sie haben die Rechnung ohne ihren Präsidenten Matthias Hüppi gemacht: Dieser stellt sich ihnen mutig entgegen, sucht das Gespräch und verhindert so eine mögliche Eskalation.»

«Blick»-Reporter Stefan Kreis schreibt in einem Kommentar: «Ohne zu zögern, rennt der Espen-Boss aufs Spielfeld, muss sich anpöbeln lassen, weicht aber nicht zur Seite. Es ist eine ganz starke, eine mutige Aktion des St.Galler Präsidenten.» (hol)