Transfer Nun ist er da: Italienischer WM-Finalist kommt leihweise zum FC St.Gallen Inter Mailand verleiht den Rechtsverteidiger Mattia Zanotti für ein Jahr an die Ostschweizer. Vor drei Wochen stand der 20-jährige Italiener noch im Endspiel der U20-WM. Traum bleibt es, sich dereinst beim renommierten Mailänder Klub zu etablieren.

Mattia Zanotti (links) mit Italien im Einsatz gegen Südkorea an der U20-WM. Juan Ignacio Roncoroni / EPA

Eine kleine Hängepartie um den möglichen Zuzug von Mattia Zanotti ist es geworden, ein munteres Hin und Her. Mit einem vor Tagen im grünweissen Dress des FC St.Gallen hochgeladenen Präsentationsvideo, das dann wieder verschwand. Es gab wohl noch ein paar Dinge zu klären, vielleicht ging es auch um etwaige Klauseln, Vertragsdetails halt.

Doch nun ist es fix. Zanotti schliesst sich für diese Saison leihweise den Ostschweizern an und versucht nach den fünf Jahren in der Jugendakademie von Inter Mailand und einer Saison mit der ersten Mannschaft bei den Aktiven nun richtig Fuss zu fassen. Weil der Schritt in der Serie A mit allem Drumherum vielleicht etwas gross ist, will er diesen nun in der Super League beim FC St.Gallen machen.

Selbstredend gehört Zanotti weiterhin seinem Besitzerklub, für den er bislang drei Teileinsätze in der höchsten Spielklasse absolviert hat. Zanotti absolvierte die komplette vergangene Saison mit den Profis, kam aber mehr mit der U19 zum Einsatz. Doch vor gar nicht allzu langer Zeit verlängerte Inter Mailand mit dem Talent den Vertrag vorzeitig um zwei Jahre bis 2027. Was bedeutet: Der Serie-A-Klub hält grosse Stücke auf den Rechtsverteidiger, der ebenfalls links in der Defensive spielen kann.

20 Jahre ist der Nachwuchsnationalspieler Italiens jung. Zanotti wurde am 11.Juni im gegen Uruguay verloren Endspiel der U20-WM eingewechselt, doch eigentlich war er während der ganzen Turniers ein Stammspieler bei der Squadra Azzurra. Zanotti selbst sagt von sich, seine Stärken seien die Kraft und das Tempo, und sein Traum bleibe es, sich dereinst in der ersten Mannschaft von Inter Mailand festzubeissen. Was dann wohl fast automatisch Aufgebote für das A-Nationalteam mit sich brächte. Bis dahin ist aber noch ein weiter Weg.

Mattia Zanotti (links) mit Sportchef Alain Sutter. PD

Sportchef Alain Sutter sagt: «Mattia deutete sein grosses Potenzial bei einer italienischen Spitzenmannschaft an. Wir freuen uns, dass er zu uns wechselt und bei uns den nächsten Schritt in seiner noch jungen Karriere machen will.»

Am Open Air

Eine erste Akklimatisierung mit der Ostschweiz hat auch schon stattgefunden: So soll Zanotti wie manch andere Teamkollegen Open-Air-Luft geschnuppert und einigen Konzerten gelauscht haben; es gibt fürwahr schlechtere Starts an einem fremden Ort.