Niederlage in Basel Trotz überlegener erster Halbzeit: Der FC St. Gallen muss sich in Basel mit 0:1 geschlagen geben Der FC St. Gallen verliert in Basel mit 0:1 und muss weiter um den Ligaerhalt zittern. Nach einem hoch überlegenen, aber offensiv harmlosen Auftritt in der ersten Halbzeit geraten die Ostschweizer nach 67 Minuten in Rückstand - und können die Niederlage trotz Kraftakt nicht mehr abwenden.

Der Basler Torschütze Arthur Cabral wird von Victor Ruiz und Betim Fazliji gestört. Bild: Marc Schumacher / freshfocus

Die Intensität ist zwar hoch, aufregende Szenen sind aber selten. St. Gallen kommt in der ersten Halbzeit trotz deutlicher Überlegenheit kaum zu Chancen. Und die Basler spielen nach ihrer Führung die drei Punkte unspektakulär ins Trockene, St. Gallen kann erst gegen Schluss wieder Druck aufsetzen. Spielnote: 4

1:0, 67. Minute: Ein schnörkelloser Basler Angriff: Arthur Cabral lanciert von der linken Angriffsseite aus Valentin Stocker, dieser prescht durchs Mittelfeld und legt wieder zurück auf Cabral, der aus gut zehn Metern abzieht und Lawrence Ati Zigi keine Chance lässt.

Es ist kühl und nass in Basel - was die triste Atmosphäre im fast leeren Rund noch etwas trister macht. Kein Grund für die St. Galler, nicht von Beginn weg Druck zu machen. Vor allem über die rechte Seite mit Euclides Cabral und Lukas Görtler läuft der Ball gut, hochklassige Chancen bleiben aber aus. Basel wirkt abwartend - und kommt erst nach zehn Minuten zum ersten Angriff. Eine scharfe Hereingabe von Silvan Widmer verpasst aber das Ziel.

Die St. Galler wirken trotz delikater Situation in der Tabelle selbstbewusst, strahlen Ruhe aus, machen das Spiel. Vielleicht hat es auch mit der guten Botschaft aus Vaduz zu tun: Die Liechtensteiner verloren 1:2 gegen Luzern und können den Druck auf die Ostschweizer im Abstiegskampf nicht erhöhen.

Die St. Galler erarbeiten sich nach 20 Minuten eine 5:0-Eckballbilanz. Dennoch wirkt vieles harmlos in der Offensive. Die erste nennenswerte Torchance ergibt sich erst in der 25. Minute, als Victor Ruiz sich im Strafraum durchtankt, aber etwas zu spät abschliesst.

Kurz vor der Pause kommen die Basler besser ins Spiel - und bringen Unruhe in die St.Galler Defensive. Valentin Stocker trifft aus dem Nichts den Pfosten. Kurz darauf ergibt sich eine umstrittene Szene: Euclides Cabral foult seinen Namensvetter Arthur Cabral im Strafraum. Schiedsrichter Sandro Schärer zeigt auf den Penaltypunkt. Doch der VAR greift zum Glück für die St. Galler ein: Der Ball war bereits zuvor im Toraus gewesen.

Nach der Pause dreht die Partie. Basel ist nun aktiver und ballsicherer. Fast wirkt es nun so, als hätten die Basler den FC St. Gallen in der ersten Hälfte bewusst müde laufen lassen. Während in den ersten 30 Minuten kein einziger Basler Abschluss zu zählen war, folgen die Torchancen kurz nach der Pause fast im Minutentakt. Die St. Galler ihrerseits bringen mit ihren Gegenstössen wenig zustande. Auch Boris Babic, für einen unauffälligen Adamu gekommen, reibt sich nun an der Basler Defensive auf.

In der 67. Minute schliessen die Basler einen schnörkellosen Angriff zum 1:0 ab. Arthur Cabral trifft nach einem Doppelpass mit Valentin Stocker.

Torschütze Arthur Cabral feiert zusammen mit Captain und Assistgeber Valentin Stocker. Bild: Georgios Kefalas / Keystone

Diese Führung geben die Basler nicht mehr aus der Hand, sie sind dem 2:0 langezeit näher als die St. Galler dem 1:1. Einmal mehr scheinen die St.Galler für das hohe Tempo der ersten Halbzeit Tribut zu zollen. Doch in den letzten zehn Minuten der Partie können sie noch einmal aufdrehen. Die grösste Chance hat Babic - sein Kopfball in der 87. Minute streift den Pfosten.

Knapp vorbei: Einwechselspieler Boris Babic trauert seiner späten Chance nach. Marc Schumacher / freshfocus

Im Abstiegskampf bleibt es damit bei den vier Punkten Vorsprung auf den Barrageplatz, dies vier Runden vor Schluss. Im Fokus steht nun der Cuphalbfinal bei Servette vom Mittwoch - bevor der Abstiegskampf am Wochenende darauf zu Hause gegen den FC Sion weiter geht.

Lukas Görtler, einmal mehr einer der stärksten St. Galler. Marc Schumacher / freshfocus

Victor Ruiz und Lukas Görtler sind vor allem in der ersten Hälfte im Mittelfeld sehr präsent. Grosse Ruhe im Mittelfeld strahlt Jordi Quintillà aus. Der Einsatz des Spaniers war fraglich gewesen, da er Anfang Woche wegen seiner Corona-Erkrankung im Training noch fernblieb. Quintillà ist auch aus einem anderen Grund im Fokus. Spielt er gegen seinen künftigen Arbeitgeber? Das Gerücht erhält an diesem Abend weder weitere Nahrung noch wird es ausgeräumt.

Jérémy Guillemenot und Junior Adamu kommen kaum zu Geltung. Ihnen fehlt die überraschende Idee, die Genauigkeit und Zielstrebigkeit. Adamu war angeschlagen in die Partie gegangen, wird in der Pause ausgewechselt.

Der FC St. Gallen kann die Serie erfolgreicher Spiele im St.Jakobpark nicht fortsetzen. Die Ostschweizer Bilanz in Basel war zuvor bestechend gewesen. Aus den vorangegangenen sechs Spielen im Basler Stadion resultierten vier Siege und zwei Unentschieden.

100 Zuschauer sind dabei, die wenigen Rufe verhallen im grossen Stadion. Etwas skurril die Szene, als der Speaker die Basler Spieler vor der Partie mit Vornamen bekannt gibt - in normalen Zeiten rufen 30 000 den Nachnamen. Diesmal ist so gut wie nichts zu hören.

Peter Zeidler: Wir haben in der ersten Hälfte sehr dominant gespielt, ohne dass wir eine Vielzahl von Chancen gehabt hätten, da müssen wir schon ehrlich sein. Aber die Basler waren ganz selten bei uns in der Platzhälfte. Sie hatten dann eine gute Phase nach der Pause, die uns vor Probleme stellte. Und dann gab es die eine entscheidende Szene, in der es die Basler ganz einfach stark machten. Zufrieden gestimmt hat mich neben anderen Dingen, dass wir in der Schlussphase noch einmal hochschalten konnten. Ein 1:1 wäre verdient gewesen. Wir stehen schnell wieder auf, da mache ich mir keine Sorgen.

Miro Muheim: Die Niederlage frustriert, es wäre etwas drin gewesen. Aus der Überlegenheit der ersten Halbzeit müssen wir mehr Zählbares machen. Da waren wir teils zu wenig entschlossen vor dem Tor. Nach der Pause waren wir zu wenig vorsichtig mit dem Ball, wurden dominiert. Jetzt heisst es nach vorne, wir freuen uns auf den Cuphalbfinal - ich habe ein gutes Gefühl. Es wäre ein Riesending, in den Cupfinal vorzustossen.