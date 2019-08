Live

Nichts zu gewinnen, alles zu verlieren: Der FC St.Gallen im Cup bei Monthey

Nach zwei Meisterschaftsniederlagen in Folge und dem Fall auf Platz 9 tritt der FC St.Gallen am Samstag um 19 Uhr im Cup beim FC Monthey aus der 2. Liga interregional an. Alles andere als eine Machtdemonstration der Ostschweizer wäre eine Enttäuschung. Wir tickern die Partie live.