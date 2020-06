Galaabend des FC St.Gallen: Jasper Van der Werff ist Ostschweizer Fussballer des Jahres

Am Samstagabend ging mit Wucht und Wonne in der ausverkauften Olma-Halle die siebente «Fussballnacht der Ostschweiz» über die Bühne. Sechs Preisträger in sechs Kategorien wurden erkoren, einzig der Gewinner des Autos, das als Tombola-Hauptpreis verlost wurde, fand bis jetzt noch keinen Abnehmer.