«Nachspielzeit» – die neue FCSG-Kolumne Nach dem Abgang von Thody Élie Youan: Sind Verleihgeschäfte Notlösungen oder clevere Schachzüge des FCSG? Es ist gängiges Modell im Spitzenfussball: Junge Talente werden für eine beschränkte Zeit an kleinere Vereine ausgeliehen und bei erfolgreicher Weiterentwicklung zurückgeholt. Einen anderen Weg ging jüngst der FC St.Gallen: Er verlieh einen treffsicheren Torschützen und den einzigen international erfahrenen Stürmer. Läuft da etwas falsch beim Ostschweizer Verein?

Begabt, aber zu ichbezogen: Der FCSG ist wohl zum Schluss gekommen, dass Thody Élie Youan zu häufig das Eigene vor das Miteinander stellt. Bild: Ralph Ribi

(21. Dezember 2021)

«Einen Spieler leihweise abgeben bei einem so grossen Kader? Klar, aber warum ausgerechnet den besten Torschützen?» Das war mein spontaner Gedanke, als ich vom leihweisen Wechsel von Thody Élie Youan für den Rest der Saison zum belgischen Klub KV Mechelen hörte. Ich hatte nach dem Weggang von Tim Staubli zu Vaduz mit weiteren Verleihgeschäften von Spielern mit wenig Einsätzen in der ersten Mannschaft gerechnet. Boris Babic wäre in meinen Augen so ein Kandidat gewesen. Der Abgang des Stammspielers Youan überraschte mich hingegen.

Urs Spielmann, FCSG-Kolumnist von tagblatt.ch. Bild: Belinda Schmid

Eher aufgeschreckt als nur überrascht hat offensichtlich die YB-Führung etliche ihrer Anhänger mit einem wahren Multipack von Verleihgeschäften. Zu diesem Schluss kam ich jedenfalls am Sonntag vor dem Match gegen YB aufgrund eines Gespräches zwischen zwei Berner Anhängern am Wurststand. Sie enervierten sich hörbar über die Verleihtransfers der YB-Leistungsträger Nsame, Martins und Aebischer.

Aus meiner St.Galler Optik wirkte ihre Diskussion wie Jammern auf hohem Niveau. Immerhin verfügt der Schweizer Meister doch auch nach diesen Abgängen über ein breites Kader von hoher Qualität. Zudem enthalten die getätigten Verleihverträge laut Presseberichten finanziell einträgliche Kaufoptionen, in zwei Fällen sogar Kaufpflichten. Das Berner Transferbeben, das die beiden Herren in Hördistanz von mir so beklagten, dürfte somit nach Ablauf der Leihfristen im Juni dieses Jahres einen zweistelligen Millionenbetrag in die YB-Vereinskasse spülen.

Urs Spielmann Unser FCSG-Kolumnist Urs Spielmann ist am 9. Juli 1964 in Hindelbank geboren. Der studierte HSG-Betriebswirtschafter arbeitet seit 2011 als selbstständiger Unternehmer – Spielmann ist auf langjähriger Mandatsbasis vor allem für Familienfirmen tätig. Der frühere Präsident der FDP Romanshorn lebt mit seiner Frau mittlerweile in Teufen und sitzt dort im Gemeinderat. Urs Spielmann hat sein Herz vor über 20 Jahren an den FC St.Gallen verloren. Er ist Mitglied des Pioneers Club 1879, einer Donatorenvereinigung der Espen. Als neuer FCSG-Kolumnist bringt Urs Spielmann auf tagblatt.ch regelmässig seine ganz persönliche, vom FC St.Gallen und der Redaktion unabhängige Sicht auf die Auftritte der Espen und Themen rund um den Klub ein. Dies in der Nachfolge von Fredi Kurth, der seine Kolumne «Gegentribüne» im vergangenen Sommer nach 13 Jahren eingestellt hat. (dwa)

YB spielt bei Transferdeals in einer anderen Liga

Von einem Geldsegen, wie ihn die Transfers den Bernern bescheren werden, kann St.Gallen beim Verleihgeschäft von Youan nur träumen. Es stellt sich daher die Frage:

Wenn der Verleih im Fall von Youan finanziell kein grosser Wurf ist, warum verzichtet der Verein dann künftig auf die unbestrittenen sportlichen Qualitäten des Franzosen?

Er ist definitiv torgefährlicher und technisch stärker als viele seiner Mitspieler. In seiner eigenen Wahrnehmung ist er wohl sogar der technisch stärkste, schnellste und torgefährlichste Spieler.

Diese etwas ichbezogene Denkweise kann selbst sehr talentierten Spielern zu einem Nachteil gereichen, den sportliche Topqualitäten nicht mehr aufzuwiegen vermögen. Als Aussenstehende beurteilen wir Spieler in der Regel aufgrund ihrer sportlichen Leistungen auf dem Platz. Wir konzentrieren uns damit auf einen gewichtigen Bildausschnitt, aber es bleibt ein Bildausschnitt. Klubführung und Trainer müssen hingegen das gesamte Bild im Auge behalten und beurteilen. Das Gesamtbild, das ein Spieler gegenüber Trainer und Verein abgibt, hängt massgeblich davon ab, in welchem Mass er seine Fähigkeiten in den Dienst der Mannschaft stellt. Das gilt auch für überdurchschnittlich begabte Spieler.

TEAM: Tut Etwas Aussergewöhnliches Miteinander

Von Peter Zeidler weiss man, dass er grossen Wert auf die Integrationsbereitschaft der Spieler und auf einen guten Teamspirit legt. Er hat auch allen Grund dazu. Denn der FC St.Gallen muss den Erfolg mit einem Top-Mannschaftsgefüge anstreben. Das ist ein Unterschied zu einer Mannschaft aus lauter Klassespielern, die sich St.Gallen gar nicht leisten könnte. Das Wort «TEAM» kann daher bei Zeidlers Mannschaft nur als Abkürzung stehen für ein Motto wie «Tut Etwas Aussergewöhnliches Miteinander!».

Der Teamspirit muss stimmen. Bild: Claudio Thoma, Freshfocus

(3. Februar 2022)

Damit sind wir wieder bei den Gründen für die Abgabe des talentierten Youan: Die Klubverantwortlichen sind in seinem Fall offensichtlich zum Schluss gekommen, dass er zu häufig das Eigene vor das Miteinander stellt und dass er sich dieses Verhalten auch nicht abgewöhnen liesse.

Youan und Kamberi: Ähnliche Mentalität als Stolperstein?

Meine Informationen deuten darauf hin, dass sich noch ein anderer begabter Spieler mit einer zu ichbezogenen Mentalität bei St.Gallen auf ein Abstellgleis manövriert hat: Florian Kamberi. Der Stürmer kam im Sommer 2020 mit vielen Vorschusslorbeeren aus der schottischen Premier League nach St.Gallen und wurde mit einem Vertrag bis 2023 ausgestattet. Man erhoffte sich vom international erfahrenen Kamberi, dass er das erfolgreiche Sturmduo Itten/Demirovic wenigstens teilweise würde vergessen machen können.

Doch bekanntermassen wurde nichts daraus. Nach einhelligen Einschätzungen von Ausbildnern und Weggefährten aus dem Umfeld des FC Rapperswil-Jona, wo Kamberi seine Karriere begann, verfügt der Spieler über viel Talent und Durchschlagskraft. Die Befragten äussern sich aber auch dahingehend, dass der bald 27-jährige Kamberi, der unter anderem bei den Glasgow Rangers unter Trainer Steven Gerrard gespielt hat, hie und da zu einem etwas divenhaften Verhalten neigt.

Florian Kamberi kam im Sommer 2020 mit vielen Vorschusslorbeeren nach St.Gallen – und hat sich mit seiner Ichbezogenheit ins Abseits gestellt. Bild: Michel Canonica

(17. Dezember 2020)

Die Voraussetzungen für seine Integration in ein jüngeres, von Kollektivgedanken geprägtes St.Galler Mannschaftsgefüge dürften somit von Anfang an schwierig gewesen sein. Im Verlauf der Zeit muss die Klubleitung dann offenkundig zur Einschätzung gelangt sein, dass der Spieler bei Grünweiss nicht reüssieren würde. Ab diesem Moment war die Suche nach einer Verleihmöglichkeit die wirtschaftlich einzig vernünftige Lösung, um die Lohnkosten immerhin teilweise einem anderen Verein aufbürden zu können.

Miro Muheim: Ein gänzlich anders gelagerter Fall

Von einem gänzlich anderen Motiv als bei Youan und Kamberi kann beim Verleihgeschäft von Miro Muheim ausgegangen werden. Verein und Spieler haben sich gegenseitig viel zu verdanken. Der FC St.Gallen eröffnete dem Linksverteidiger aus dem Nachwuchs des FC Chelsea die Chance, seine Karriere in der Schweiz neu zu lancieren. Muheim packte die Gelegenheit beim Schopf und dankte es dem Klub mit konstant überzeugenden Leistungen.

Diese Konstellation ermöglichte ein für alle involvierten Parteien vorteilhaftes Verleihgeschäft. Der Spieler kann sich bis im Sommer dieses Jahres beim Hamburger SV präsentieren und mit guten Leistungen seinen Marktwert steigern. Der deutsche Verein aus der 2. Bundesliga kann auf die Dienste des talentierten Spielers zählen und ihn nach Ablauf der Verleihfrist zu einer vorbestimmten Kaufprämie übernehmen. Der FC St.Gallen wiederum konnte einhergehend mit dem Verleihgeschäft den Vertrag mit Muheim bis 2024 verlängern und sich eine Kaufprämie sichern. Diese wird fällig, falls der deutsche Verein den Spieler im Sommer definitiv übernehmen will.

Ein vorteilhaftes Leihgeschäft für beide Parteien: Miro Muheim kann sich seit dem Sommer beim HSV präsentieren, dem FCSG winkt eine vorbestimmte Kaufprämie. Bild: Pascal Müller, Freshfocus (8. Mai 2021)

Sollte dem Verein an der Elbe das Geld für die Übernahme des laufstarken Verteidigers fehlen, dürften dannzumal andere Vereine – allenfalls zu einem sogar höheren Preis – zugreifen wollen. Denn Muheim überzeugt in Hamburg bislang mit starken Leistungen. In diesem Fall hat der FC St.Gallen somit einen erfolgreichen Transfer auf die Schiene gebracht. Einen Transfer, der Parallelen zu den lukrativen Berner Verleihdeals aufweist. Allerdings fällt die Prämie mit kolportierten 1,5 Millionen Euro nicht so hoch aus wie in den Fällen der YB-Stars Nsame, Martins und Aebischer.

Transfers von Muheim und Youan: Gleiche Vertragsklauseln, unterschiedliche Gründe

Wie Muheim verfügt auch Youan bei St.Gallen aktuell über einen Vertrag bis Sommer 2024. Und wie beim Transfer von Muheim hat der FC St.Gallen auch beim Verleih von Youan mit dem übernehmenden Klub eine Kaufoption ausgehandelt. Allerdings liegt der in beiden Fällen ausgehandelten Optionsklausel ein diametral unterschiedliches Motiv der St.Galler Vereinsführung zugrunde:

Youan gab man zu einem gerade noch akzeptablen Preis ab, weil man ihn nicht mehr im Klub halten wollte. Muheim verlieh man zu einem interessanten Preis, weil man ihn nicht mehr bei St.Gallen halten konnte.

Zusammenfassend lässt sich aus meiner Sicht folgendes Fazit aus den geschilderten St.Galler Verleihgeschäften ziehen: Diese sind allesamt nachvollziehbar.

Ein Fragezeichen ist aus heutiger Sicht allerdings hinter die ursprüngliche Verpflichtung von Florian Kamberi zu setzen. Die in seinem Fall später getätigten Verleihgeschäfte (zuerst zu Aberdeen und aktuell zu Sheffield) drängten sich dann allerdings in Anbetracht der nicht befriedigenden Leistungen des Stürmers auf, um den wirtschaftlichen Schaden in Grenzen zu halten. Wenn ich mir hier erlaube, die ursprüngliche Verpflichtung von Florian Kamberi kritisch zu hinterfragen, so tue ich das im Bewusstsein, dass die St.Galler Verantwortlichen damals vorausschauend entscheiden mussten und ich als Kolumnist nun rückblickend beurteilen kann, was naturgemäss deutlich einfacher ist.

Begeisternde Aufholjagd gegen den Meister – auch dank zweier Spieler mit YB-Vergangenheit

Als ich am Sonntagabend nach der fulminanten Aufholjagd der Espen gegen das favorisierte YB in aufgeräumter Stimmung den Kybunpark verliess, erinnerte ich mich an das vor dem Match mitgehörte Gespräch zwischen den beiden YB-Anhängern. Ich hätte gerne in Erfahrung gebracht, was die beiden Herren nach dem Spiel zu den YB-Verleihgeschäften gesagt hätten. Mein Sitznachbar und ich waren uns nach 60 Minuten jedenfalls einig, dass der amtierende Meister aus Bern mit den Abgängen definitiv an Qualität eingebüsst hat. Unser Fazit nach 60 Minuten:

«Dieses YB hat momentan in der Vorwärtsbewegung nicht mehr die beeindruckende Wucht der letzten Jahre und wäre heute zu packen gewesen.»

Zu dem Zeitpunkt konnten wir uns – wie wohl die meisten der über 16’000 Zuschauer – nicht vorstellen, dass die Grünweissen in den verbliebenden 30 Minuten genau dies mit grosser Moral aufzeigen würden. Mit Kwadwo Duah trug ein Spieler mit YB-Vergangenheit massgeblich zum wertvollen Punktgewinn der Espen bei. Mit Ausleihtransfers wie im Fall von Alexandre Jankewitz hat St.Gallen in der Winterpause mehr Schlagzeilen gemacht als mit den hier diskutierten Verleihgeschäften. Ausleihgeschäfte sind das Spiegelbild der Verleihgeschäfte. Dazu aber voraussichtlich mehr in der nächsten Kolumne.

Vorher gilt es nun, den Espen viel Glück für den Cup-Viertelfinal gegen Etoile Carouge zu wünschen mit einem kräftigen Hopp Sanggalle!