«NACHSPIELZEIT» – DIE FCSG-KOLUMNE Zigi, der Cupfinal und das St.Galler Torhüter-Dilemma Der FC St.Gallen hat eine klare Hierarchie bei den Torhütern. Lawrence Ati Zigi ist die Nummer 1 in der Meisterschaft. Lukas Watkowiak ist die Nummer 2 – und in dieser Saison der Cupgoalie. Was bedeutet diese Hierarchie in Bezug auf die Konkurrenz unter den Torhütern? Und wie ist der Entscheid des Cheftrainers zu werten, im Cupfinal an Watkowiak festzuhalten? Der Entscheid entspricht der bislang kommunizierten Regelung. Aber ist er auch richtig?

Einer der besten Goalies der Super League, im Cupfinal aber offenbar nur auf der Bank: Lawrence Ati Zigi. Bild: Freshfocus (St.Gallen, 24. April 2022)

«Wenn alles normal läuft und er fit bleibt, wird er am 15. Mai im Tor stehen.» Mit «er» ist St.Gallens Torhüter Nummer 2, Lukas Watkowiak, gemeint. Gemacht hat die Aussage Cheftrainer Peter Zeidler an der Pressekonferenz vor dem Spiel gegen Lugano. Die vom Verein für die laufende Saison proklamierte Goalieregelung – im Cup spielt Ersatztorhüter Watkowiak – gilt somit auch für den Final.

Urs Spielmann, Kolumnist auf «tagblatt.ch». Bild: Belinda Schmid

Ganz offensichtlich haben die St.Galler Verantwortlichen grosses Vertrauen in das Können des 1,97-Meter-Hünen. Den Vertrag mit ihm haben sie vor rund zwei Wochen um drei Jahre verlängert. Und dabei seine Qualitäten auf und neben dem Platz hervorgehoben. Die Finalnomination kann als Hinweis gedeutet werden, dass sie ihm die Weiterentwicklung zum Stammtorhüter zutrauen. St.Gallens Nummer eins, Lawrence Ati Zigi, wird aufgrund seiner überzeugenden Auftritte eher früher als später den Sprung ins Ausland schaffen.

Watkowiak im Cup bisher gut, aber auch mit einigen Unsicherheiten

Es ist für Aussenstehende nicht ganz einfach, die Qualitäten von Watkowiak auf dem Platz fair einzuschätzen. Denn er hat noch nicht viele Ernstkämpfe für den FC St.Gallen bestritten. Im letzten Cupspiel gegen Yverdon blieb er fehlerlos. Er hatte allerdings auch kaum heikle Situationen zu entschärfen. Im Vergleich zu den vorherigen vier Cupspielen strahlte er aber viel Ruhe und Sicherheit auf seine Vorderleute aus.

Im Achtelfinal in Chiasso hatte er kurz vor Schluss einen Eckball ins eigene Tor gelenkt. Und im Viertelfinal gegen Etoile Carouge sah er beim zweiten Gegentreffer unglücklich aus.

Lukas Watkowiak im Cup-Halbfinal gegen Yverdon. Bild: Freshfocus (Yverdon, 21. April 2022)

Zigi hat Bundesliga-Niveau und die Nase vorn

Die Einschätzung des Leistungsvermögens von Stammtorhüter Zigi ist einfacher: Er gehört zu den stärksten Goalies in der Super League. Die Gründe:

Er ist enorm reaktionsschnell auf der Linie

Er wagt es, das Tor zu verlassen, um Flankenbälle abzufangen oder wegzufausten

Er übernimmt bei der weit aufrückenden St.Galler Abwehr praktisch die Rolle des hintersten Spielers, ist Torhüter und Torspieler zugleich.

In der Meisterschaft ist Zigi die Nummer eins vor Watkowiak. Diese klare Torhüterhierarchie heisst nicht, dass es keinen sportlichen Konkurrenzkampf gibt.

Im Training fordern und pushen sich drei St.Galler Torhüter gegenseitig. Zur ersten Mannschaft gehört auch der 20-jährige Armin Abaz. Das Torwartteam um Stefano Razzetti arbeitet zweifellos in jedem Training daran, den zweiten und dritten Torhüter näher an die Nummer eins heranzuführen. Der Konkurrenzkampf gehört zum Torhüterberuf. Und jedem Goalie offen zu sagen, wo man ihn in diesem Wettbewerb sieht, gehört zum Trainerberuf.

Urs Spielmann Unser FCSG-Kolumnist Urs Spielmann ist am 9. Juli 1964 in Hindelbank geboren. Der studierte HSG-Betriebswirtschafter arbeitet seit 2011 als selbstständiger Unternehmer – Spielmann ist auf langjähriger Mandatsbasis vor allem für Familienfirmen tätig. Der frühere Präsident der FDP Romanshorn lebt mit seiner Frau mittlerweile in Teufen und sitzt dort im Gemeinderat. Urs Spielmann hat sein Herz vor über 20 Jahren an den FC St.Gallen verloren. Er ist Mitglied des Pioneers Club 1879, einer Donatorenvereinigung der Espen. Als neuer FCSG-Kolumnist bringt Urs Spielmann auf «tagblatt.ch» regelmässig seine ganz persönliche, vom FC St.Gallen und der Redaktion unabhängige Sicht auf die Auftritte der Espen und Themen rund um den Klub ein. Dies in der Nachfolge von Fredi Kurth, der seine Kolumne «Gegentribüne» im vergangenen Sommer nach 13 Jahren eingestellt hat. (dwa)

Sportliches Konkurrieren und gegenseitiges Ausspielen sind nicht dasselbe

Die Torhüter wollen – nicht anders als die Spieler – wissen, woran sie sind. Und vor allem nicht gegeneinander ausgespielt werden. Das ist etwas ganz anderes als sportliches Konkurrieren. Etwas, das sich in der Tendenz negativ auf das Leistungsverhalten eines Torhüters auswirkt.

Warum das so ist, erklärt der dreimal als Welttorwart des Jahres ausgezeichnete Oliver Kahn in seiner Biografie. Er ging in seiner Karriere keinem Konkurrenzkampf aus dem Weg. Als ihn der Trainer im Kampf um den Stammplatz in der deutschen Nationalmannschaft aber öffentlich gegen Jens Lehmann ausspielte, litt darunter seine Leistung:

«Es ging mir nur noch darum, keine Fehler zu machen. Ohne wirkliche Risikobereitschaft sinkt aber langsam auch die Qualität des Torwartspiels, man muss ja immer ein wenig ins Risiko gehen, um die wirklich spektakulären Bälle zu halten.»

Früher Torwart-Titan, heute in der Teppichetage des FC Bayern München: Oliver Kahn. Bild: Keystone

Ein wenig ins Risiko ging am Sonntag im Spiel gegen Lugano mehrmals auch Zigi. Ich denke da zum Beispiel an seine spektakuläre Kopfballabwehr weit ausserhalb des Strafraums in der ersten Halbzeit.

Kein Zweifel: Die St.Galler Torhüter werden nicht gegeneinander ausgespielt

Zeidler hat die Nomination von Watkowiak für den Cupfinal nach dem Sieg in Yverdon rasch bekanntgegeben. Damit hat er öffentlichen Spekulationen über die Goaliewahl viel Wind aus den Segeln genommen. Seine Entscheidung ist konsistent mit dem bisher Gesagten.

Ungewöhnlich ist, dass sie nicht von interner Missgunst oder öffentlichen Sticheleien begleitet wird. Und das hat wiederum viel mit der Klasse von Zigi auf und neben dem Platz zu tun. Falls er im Cupfinal Watkowiak den Vortritt lassen müsse, gehe es nicht um ihn, sondern um die Mannschaft, betonte er vor kurzem in einem Interview.

Bild: Donato Caspari (St.Gallen, 6. April 2022)

Da verhält sich ein Stammtorhüter im egozentrierten Spitzenfussball loyal zu Trainer und Verein. Eine seltene und noble Geste. Die dadurch begünstigt wurde, dass auch der zweite Torhüter neben dem Platz bislang stets viel Stil bewiesen hat. Watkowiak hat sich in der Öffentlichkeit immer positiv über seinen Konkurrenten Zigi geäussert. Und sich von der Bank aus auch über dessen gelungene Paraden gefreut. So wirken die beiden St.Galler Goalies mehr wie ein eingespieltes Team als wie Rivalen um den einzigen Platz zwischen den Pfosten.

Kann man es aus sportlicher Sicht riskieren, auf Zigi zu verzichten?

So viel Harmonie und Einigkeit im Spitzensport sind selten. Kritische Gegenfragen wird es trotzdem geben. Müsste man in einem Cupfinal aus sportlicher Sicht nicht die absolut beste Elf auf den Platz schicken? Was dann mit der Nomination von Zigi verbunden wäre. Sind Zeidler und sein Trainerstab der ehrlichen Überzeugung, dass Watkowiak den formstarken Zigi gleichwertig vertreten wird? Andernfalls wäre sein Einsatz zwar fair gegenüber ihm, aber sportlich riskant.

St.Gallens Cheftrainer Peter Zeidler. Bild: Freshfocus (St.Gallen, 24. April 2022)

Letztlich ist es das Los des Trainers, diese und andere Fragen für sich zu beantworten. Und zu entscheiden. Als Zigi im Spiel gegen Lugano die Mannschaft mehrmals vor einem Gegentor bewahrte, dachte ich für mich: «Eigentlich kann man ihn in dieser bestechenden Form im Final fast nicht auf die Ersatzbank setzen!»

Ich würde an Zeidlers Stelle ihn für den Final nominieren. Und gleichzeitig alles unternehmen, um Watkowiak den Grund für meine Entscheidung verständlich zu machen.

Der Einsatz der zweiten Torhüter und die Nerven der Fussballtrainer

Erfolgstrainer Ottmar Hitzfeld wurde einst nach seinem nervenaufreibendsten Spiel gefragt. Er nannte mehrere. Darunter eines, das niemand erwartet hatte: das letzte Hinrundenspiel mit Bayern im Jahr 2007 in Berlin. Warum? Weil er da Stammtorwart Oliver Kahn aus disziplinarischen Gründen aus dem Kader gestrichen hatte. Hitzfeld meinte:

«Es war damals bei Bayern ohnehin schon Feuer im Dach. Wäre das Spiel auch noch verloren gegangen – im dümmsten Fall wegen eines Torwartfehlers –, wäre ich mehr als nur der Depp gewesen.»

Das Spiel endete torlos unentschieden.

Ottmar Hitzfeld wirkte höchst erfolgreich als Trainer des FC Bayern München. Bild: Keystone (München, 19. Dezember 2007)

Zum Deppen soll St.Gallens verdienstvoller Trainer Peter Zeidler im Finalspiel auf dem Berner Plastikrasen keinesfalls werden. Umso mehr wünscht man ihm am 15. Mai einen Sieg. Dann ist es auch egal, wen er zwischen die Pfosten beordert hat. Lassen wir deshalb den Espen im Final unsere ungeteilte Unterstützung zukommen, soweit es das vom Schweizerischen Fussballverband viel zu klein bemessene Ticketkontingent zulässt. Und lassen wir es weit hörbar durchs Wankdorf schallen: Hopp Sanggalle!