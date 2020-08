Nach dem Abgang beim FCSG: Amanatidis wird Co-Trainer bei PAOK Saloniki Ioannis Amanatidis hat nach dem Xamax-Spiel den FC St.Gallen verstimmt verlassen und in der griechischen Heimat bereits einen neuen Job.

Ioannis Amanatidis, der frühere Co-Trainer im FC St.Gallen. Bild: Michel Canonica

Es ist zuletzt alles ganz schnell gegangen bei Ioannis Amanatidis. Nach dem Xamax-Spiel verliess er den FC St.Gallen am vergangenen Wochenende unverzüglich nach eineinhalb Jahren, weil er nicht genug Wertschätzung verspürt hatte mit der Vertragsofferte für ein weiteres Jahr als Co-Trainer von Peter Zeidler. Er sah Diskrepanzen, zumal Sportchef Alain Sutter und Zeidler erst vor kurzem bis 2025 unterschrieben und Kollegen aus dem Trainerteam ebenfalls längerfristige Kontrakte bekamen. Der 38-Jährige sagte: «Das passt irgendwie nicht zusammen. Ich sehe keine Wertschätzung für meine Arbeit.»

Am Dienstagabend dann kam die Meldung aus Griechenland: Amanatidis wird für die nächsten zwei Jahre Trainerassistent des Portugiesen Abel Ferreira bei PAOK Saloniki. Der frühere Fussballprofi von Frankfurt und Stuttgart kehrt damit in die Heimat und in jene Stadt zurück, wo er bereits 2016 die U20 von Iraklis Saloniki und übergangsweise für zwei Wochen auch die erste Mannschaft übernommen hatte. Ehe er kurze Zeit später damals sein Amt wegen eines Manipulationsskandals niederlegte.

In St.Gallen auch Stürmertrainer – mit Erfolg

In St.Gallen hatte Amanatidis eine gute Zeit, und vor allem eine erfolgreiche. Als Assistent Zeidlers war der einstige Nationalstürmer Griechenlands auch als Trainer für den Angriff tätig: Cedric Itten erzielte 19 Tore in der abgelaufenen Saison, Ermedin Demirovic 14, Boris Babic 7, Jérémy Guillemenot 6.