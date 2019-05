Musah Nuhu unterschreibt beim FC St.Gallen bis 2022

Musah Nuhu bindet sich langfristig an den FC St.Gallen: Präsident Matthias Hüppi hat am Freitag einen Vertrag bis Sommer 2022 mit dem ghanaischen U23-Nationalspieler unterschrieben. In der laufenden Saison kam Nuhu bislang zu neun Einsätzen.