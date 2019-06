Nachdem er St.Gallen abgeschossen hatte, weinte er – jetzt kehrt Moreno Costanzo zu den Ostschweizern zurück Der 31-jährige Offensivspieler Moreno Costanzo setzt seine Karriere beim FC St.Gallen fort. Costanzo kommt vom FC Thun und hat einen Vertrag für die kommende Saison unterschrieben. Es ist die Rückkehr eines Spielers, den eine spezielle Geschichte mit den Espen verbindet. Daniel Walt

Moreno Costanzo (Mitte) mit Sportchef Alain Sutter (links) und Präsident Matthias Hüppi. (Bild: pd)

Die Gerüchte hatte es schon länger gegeben. Nun ist es Fakt: Moreno Costanzo spielt wieder für Grünweiss. Wie die St.Galler in einem Communiqué vermelden, kehrt der 31-Jährige zu den Ostschweizern zurück. Costanzo hat bei den St.Gallern einen Kontrakt für die kommende Saison unterzeichnet.

Direkt wieder aufgestiegen und sich behauptet

Mit Costanzo kehrt ein waschechtes Eigengewächs zum Club zurück, wie die Ostschweizer schreiben. Der schweizerisch-italienische Doppelbürger durchlief den Nachwuchs des Ostschweizer, bevor ihm 2008, nach dem Abstieg in die Challenge League, der Durchbruch in der ersten Mannschaft gelang. Unter Coach Uli Forte traf Costanzo in jedem der ersten sechs Saisonspiele. Mit 14 Saisontoren hatte er massgeblichen Anteil daran, dass den Ostschweizern 2009 der sofortige Wiederaufstieg in die Super League gelang.

In der kommenden Spielzeit konnte sich Costanzo auch in der obersten Spielklasse behaupten und kam erneut auf 14 Saisontreffer.

Wechselvolle Jahre bei YB, Aarau, Vaduz und Thun

2010 wechselte Moreno Costanzo zu den ambitionierten Young Boys. Zu einem speziellen Moment kam es dann im letzten Spiel der Saison 2010/11: Die St.Galler gastierten in Bern und stiegen nach einer 2:4-Niederlage ab. Den 2:1-Führungstreffer für YB hatte ausgerechnet Moreno Costanzo per Weitschuss erzielt. Nach Abpfiff war Costanzo in der Kabine völlig aufgelöst, wie damals berichtet wurde – der Abstieg seines Ex-Vereins, den er mit eingeleitet hatte, traf ihn hart.

Bei YB traf Moreno Costanzo auch wieder auf seinen Trainer und Förderer Uli Forte. Zum unbestrittenen Stammspieler über mehrere Saisons schaffte es Costanzo dort allerdings nicht, obwohl er in jener Zeit auch sieben Länderspiele für die Schweizer Nati bestritt.

In der Folge lief Costanzo für den FC Aarau, Vaduz und zuletzt für den FC Thun auf, wo sein Vertrag nach der vergangenen Saison nicht mehr verlängert wurde. Dies, obwohl Costanzo nach langer Verletzungspause in den letzten Runden mit starken Leistungen und Toren aufgetrumpft hatte.

Qualitäten als Führungsspieler

St.Gallens Sportchef Alain Sutter sagt zum Transfer:

«Mit Moreno Costanzo haben wir einen erfahrenen Spieler verpflichten können, der nicht nur aufgrund seiner Routine einen wichtigen Part bei uns einnehmen wird.»

Costanzo kenne das Umfeld in St.Gallen bestens, sei eine Identifikationsfigur und werde nebst seinen unbestrittenen sportlichen Qualitäten auch als Führungsspieler gefordert sein. «Wir freuen uns, dass er den Weg zurück zum FC St.Gallen 1879 gefunden hat», so Sutter zum Transfer.

Moreno Costanzo wird beim FCSG das Trikot mit der Nummer 20 tragen.