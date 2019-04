Meistertitel, Cup-Blamagen und Eigentore: Wie gut kennen Sie den FC St.Gallen?

Bildstrecke

Zum 140. Geburtstag: Der FCSG-Bus wird enthüllt

Der FC St.Gallen hat zum 140. Geburtstag ein neues Aushängeschild erhalten. Am Samstagnachmittag enthüllten 60 Gäste aus Sport, Politik und Wirtschaft am Bahnhofpärkli in St.Gallen einen Autobus, der sich optisch ebenso präsentiert wie der Mannschaftscar des FC St.Gallen.