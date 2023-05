Massnahmen Die Bewilligungsbehörden geben grünes Licht für die Öffnung der Fankurve in St.Gallen am Pfingstmontag Die Bewilligungsbehörden hatten für den Fall weiterer Zwischenfälle beim Spiel zwischen dem FCSG und GC die Sperrung der Heimkurve beim nächsten Spiel am Pfingstmontag in Aussicht gestellt. Diese Massnahme erweist sich nun als nicht notwendig.

Szenen wie beim Match gegen Luzern wiederholten sich nicht, deshalb wird die Fankurve für den nächsten Match geöffnet. Bild: Freshfocus

Die Bewilligungsbehörden von Städten und Kantonen hatten im Nachgang zu den Ausschreitungen in Luzern vom 20. Mai in Absprache mit den Clubleitungen und der Swiss Football League beschlossen, die Gästesektoren bei den Auswärtsspielen von FC St.Gallen und FC Luzern vom Donnerstagabend zu schliessen. Die jeweiligen Gästefans standen ausserdem unter Bewährung; eine mögliche Schliessung der Heimkurven am Pfingstmontag bei weiteren Verfehlungen war in Aussicht gestellt worden.

In einem Communiqué vom Freitagvormittag heisst es nun, die Bewilligungsbehörden hätten festgestellt, dass es bei den beiden besagten Spielen in Sion wie auch in Zürich ruhig geblieben sei und die Begegnungen in sportlicher und fairer Atmosphäre durchgeführt werden konnten. Sie verzichten deshalb auf die angedrohte Schliessung der Heimsektoren in Luzern und St.Gallen bei den Heimspielen der beiden Clubs vom kommenden Pfingstmontag.

Das Konzept der Bewilligungsbehörden für die Ergreifung von kurzfristigen Massnahmen für den Fall gravierender Vorfälle im Umfeld von Spielen der Super League bleibe laut Mitteilung jedoch weiterhin in Kraft. (red.)