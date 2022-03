Liveticker zum Nachlesen Was für eine Zitterpartie: Der FC St.Gallen verspielt einen frühen 2:0-Vorsprung, holt aber doch noch einen Punkt in Basel – Zeidler zeigt sich trotzdem enttäuscht Der FC St.Gallen bleibt auch nach dem sechsten Spiel in der Rückrunde ungeschlagen. In Basel resultiert nach zwischenzeitlicher Zweitore-Führung ein 2:2.

Der FC St.Gallen holt in Basel einen Punkt. Ein fader Nachgeschmack beleibt nach dem Spiel. Die Ostschweizer gehen in der ersten Hälfte durch Jérémy Guillemenot und Kwadwo Duah mit zwei Toren in Führung. Nach der Pause schaffen es die St.Galler jedoch nicht, das Spiel zu beruhigen, und müssen in der Schlussphase noch den Ausgleich zum 2:2 hinnehmen.

In der hart umkämpften Partie entspricht das Resultat letztlich aber dem Gezeigten. Beide Teams suchen den Weg nach vorne, können aber nicht über die gesamte Spieldauer überzeugen. Mit diesem Resultat bleibt der FC St.Gallen auf dem sechsten Rang. Am Sonntag geht es für den FCSG bereits weiter. Um 16.30 Uhr gastiert der FC Sion im Kybunpark.

«Am Ende ist die Enttäuschung gross»

Nach dem Spiel zeigte sich FCSG-Coach Peter Zeidler enttäuscht über das Resultat. Er habe sein Team angewiesen, nach der Pause weiter offensiv zu verteidigen. «Das hat auch mehr oder weniger funktioniert», sagte Zeidler an der Medienkonferenz. In der Schlussphase hatten die St.Galler mehrmals die Möglichkeit, das Spiel zu entscheiden. «Das haben wir nicht geschafft. Hätten wir das Tor gemacht, hätten wir auch gewonnen. Deshalb sind die Spieler auch enttäuscht», so Zeidler. Um gleich anzufügen, dass es definitiv schlimmere Sachen gebe, als ein Unentschieden in Basel zu holen.