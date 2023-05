Public Viewing «Er hat sicher etwas mehr erwartet»: So fieberte die Familie mit der Toggenburger ESC-Hoffnung Remo Forrer mit

Als der Toggenburger Remo Forrer am Samstagabend seinen Song «Watergun» am Song Contest in Liverpool präsentiert, geht es im Kirchgemeindesaal Hemberg hoch zu und her. Von der letztlich enttäuschten Hoffnung auf einen Platz zwischen 6 und 8, einem Häschen als Glücksbringer und einer Konfettikanone mit Goldregen.